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Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре

Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре Совет директоров Всемирного банка (ВБ) планирует в конце октября утвердить новую стратегию партнерства с Азербайджаном, рассчитанную на 2025-2029 годы.
Финансы
15 июля 2024 г. 19:09
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) планирует в конце октября утвердить новую стратегию партнерства с Азербайджаном, рассчитанную на 2025-2029 годы.

Об этом сообщили Report в бакинском офисе ВБ.

"В рамках сегодняшнего визита в Баку делегации, возглавляемой директором ВБ по Южному Кавказу Роландой Прайс, были продолжены консультации в рамках этого рамочного документа", - сказали в банке.

Предыдущая стратегия партнерства, одобренная в 2015 году, была разработана с учетом серьезных вызовов, стоящих перед Азербайджаном. Она фокусировалась на поддержке страны в достижении более высоких показателей в области управления государственными финансами и диверсификации экономики в связи с переходом к новой модели роста, а также на усилении устойчивости страны к внешним шокам.

Однако с 2020 года мир столкнулся с новыми экономическими потрясениями, вызванными пандемией COVID-19. Спад глобального спроса на углеводороды привел к резкому падению цен на нефть, что негативно сказалось на азербайджанской экономике, по-прежнему сильно зависящей от нефтяного сектора.

Несмотря на эти трудности, Азербайджан демонстрирует решимость к преобразованиям. Страна ставит перед собой амбициозные задачи по переходу к "зеленой" экономике, развитию возобновляемых источников энергии.

Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджаном призвана поддержать эти цели. В ней уже обозначены два ключевых проекта. Это расширение программы поддержки занятости в Азербайджане: ВБ планирует выделить 150 млн долларов США в качестве дополнительного финансирования этой программы, направленной на содействие созданию рабочих мест и повышению квалификации рабочей силы. А второй проект предусматривает расширение использования возобновляемых источников энергии (AZURE). В рамках этого проекта ВБ, по предварительной оценке, планирует выделить 250 млн долларов США на поддержку Азербайджана в его стремлении к "зеленой" экономике за счет развития ветровой и солнечной энергии.

Обсуждения других перспективных направлений сотрудничества, которые будут охвачены новой стратегией, еще продолжаются.

Отметим, что Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. На сегодня в Азербайджане реализовано 54 проекта за счет кредитных средств ВБ на общую сумму 4,4 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq strategiyası oktyabrda təsdiqlənə bilər
Версия на английском языке New WB partnership strategy with Azerbaijan may be approved in October

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