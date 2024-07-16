Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса

Сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) имеет огромное значение для борьбы с изменением климата.

Сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) способствует установлению амбициозных целей по сокращению выбросов, созданию платформы климатического финансирования, и повышению глобальной осведомленности о неотложности кризиса, связанного с климатическими изменениями.

Об этом Report сказал эксперт в области изменения климата Гарикай Нхонго.

"Собирая вместе мировых лидеров, политиков, ученых, активистов и представителей средств массовой информации, СОР способствует тому, что изменение климата занимает важное место в глобальной повестке дня и мобилизует общественную поддержку", - сказал он.

Говоря о своих ожиданиях от СOP29, Нхонго подчеркнул, что успешное проведение конференции предполагает достижения нескольких ключевых результатов, таких как соглашения об амбициозных и обязательных целях по сокращению выбросов парниковых газов, обязательства развитых стран по оказанию поддержки развивающимся, а также дополнительное финансирование для удовлетворения растущих потребностей развивающихся стран в условиях климатического кризиса.

"Успешное проведение СОР продемонстрирует сильную политическую волю к решению климатического кризиса, мобилизации ресурсов, принятию решительных мер для ограничения глобального потепления, а также построению более устойчивого и жизнеспособного будущего для всех", - сказал он.

Гарикай Нхонго также рассказал, что изменение климата является большой проблемой для многих африканских стран.

Эксперт считает, что хотя на Африку приходится наименьший объем в глобальных выбросах парниковых газов, она в непропорциональной степени страдает от последствий изменения климата.

"Эта проблема создана не Африкой, но ее последствия ощущаются на всем континенте", - сказал он.

Подводя итог, Нхонго сказал, что объективным решением в сложившейся климатической ситуации на африканском континенте станет переход на зеленую энергетику.

"Африканские страны смогут развить свои секторы "зеленой" энергетики, снизить зависимость от ископаемого топлива и внести вклад в создание более устойчивого и низкоуглеродного энергетического будущего для континента", - подчеркнул эксперт.