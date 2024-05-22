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Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси

Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси Министр иностранных дел Джейхун Байрамов вместе с делегацией во главе с премьер-министром Али Асадовым приняли участие в официальной церемонии прощания с покойным президентом Исламской Республики Иран Сеидом Ибрахимом Раиси, министром иностранных дел Хусе
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 19:18
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов с делегацией во главе с премьер-министром Али Асадовым принял участие в официальной церемонии прощания с президентом Исламской Республики Иран Сеидом Ибрахимом Раиси, министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдоллахияном и другими высокопоставленными лицами, трагически погибшими в результате крушения вертолета.

Как Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, члены делегации выразили соболезнования официальным лицам Исламской Республики Иран.

Отметим, что в состав делегации Азербайджана входят министр иностранных дел Джейхун Байрамов, премьер-министр Али Асадов, члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-иранским межпарламентским связям Азиз Алекперов, Джаваншир Пашазаде, Джаби Гулиев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign minister, prime minister attend farewell ceremony for Iran's Raisi
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Əli Əsədovla birlikdə İbrahim Rəisinin vida mərasimində iştirak edib

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