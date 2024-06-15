Глава МИД Турции: С девизом "Один народ, два государства" наше братство будет вечным

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил Азербайджан с Днем национального спасения и третьей годовщиной Шушинской декларации.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил Азербайджан с Днем национального спасения и третьей годовщиной со дня подписания Шушинской декларации.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министра в социальной сети "Х".

"Турция и Азербайджан - две страны, связанные глубокими узами дружбы и непоколебимого братства. Это единство, укрепленное Шушинской декларацией, будет и впредь служить гарантией мира и стабильности в нашем регионе. Надеюсь, что наша дружба и братство под девизом "Одна нация - два государства" будут вечными", - отмечается в сообщении.