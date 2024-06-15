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В Шуше прошли дискуссии о региональном вкладе ОТГ в глобальную безопасность

В Шуше прошли дискуссии о региональном вкладе ОТГ в глобальную безопасность
Внешняя политика
15 июня 2024 г. 12:20
В Шуше прошли дискуссии о региональном вкладе ОТГ в глобальную безопасность

В Шуше состоялось первое панельное заседание в рамках организованной Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

Как передает корреспондент Report из города Шуша, панель, модератором которой выступил депутат Рамиль Гасан, была посвящена обсуждению темы "Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность".

В ней приняли участие заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов, первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Эфкан Ала, исполнительный секретарь партии "Аманат" Казахстана Даулет Карыбек, председатель исполнительного комитета политического совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов.

Выступающие говорили о важности развития сотрудничества между тюркскими странами, обеспечения региональной стабильности и значимости ОТГ на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов.

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Версия на английском языке ФотоShusha hosts discussions on regional contribution of Organization of Turkic States to global security
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada TDT-nin qlobal təhlükəsizliyə regional töhfəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

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