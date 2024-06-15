В Шуше прошли дискуссии о региональном вкладе ОТГ в глобальную безопасность

В Шуше состоялось первое панельное заседание в рамках организованной Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

Как передает корреспондент Report из города Шуша, панель, модератором которой выступил депутат Рамиль Гасан, была посвящена обсуждению темы "Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность".

В ней приняли участие заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов, первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Эфкан Ала, исполнительный секретарь партии "Аманат" Казахстана Даулет Карыбек, председатель исполнительного комитета политического совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов.

Выступающие говорили о важности развития сотрудничества между тюркскими странами, обеспечения региональной стабильности и значимости ОТГ на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов.