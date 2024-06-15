О нас

Тахир Будагов: Реализация Зангезурского коридора укрепит сотрудничество тюркских государств

Тахир Будагов: Реализация Зангезурского коридора укрепит сотрудничество тюркских государств Реализация Зангезурского коридора и развитие Среднего коридора в предстоящий период позволят тюркским государствам выйти на новую многостороннюю платформу сотрудничества, а также укрепят связь и интеграцию в тюркском мире.
Внешняя политика
15 июня 2024 г. 10:20
Тахир Будагов: Реализация Зангезурского коридора укрепит сотрудничество тюркских государств

Реализация Зангезурского коридора и развитие Среднего коридора в предстоящий период позволят тюркским государствам выйти на новую многостороннюю платформу сотрудничества, а также укрепят связь и интеграцию в тюркском мире.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил заместитель председателя Партии Ени Азербайджан - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов на проходящей в городе международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

По его словам, подписание 15 июня 2021 года Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией не только ознаменовало переход отношений между двумя братскими странами от стратегического партнерства к союзничеству, но и создало благоприятную почву для стабильности, процветания и развития в регионе и в тюркском мире в целом.

T.Будагов отметил, что инициативы Азербайджана, который в настоящее время является ведущим государством Южного Кавказа и превратился в важный транзитный узел Евразии на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, не только служат развитию межгосударственных отношений в тюркском мире, но и создают новые перспективы на будущее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zangazur Corridor set to enhance Turkic states collaboration, says Tahir Budagov
Версия на азербайджанском языке Tahir Budaqov: Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması türk dövlətlərinin əməkdaşlığını gücləndirəcək

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi