Тахир Будагов: Реализация Зангезурского коридора укрепит сотрудничество тюркских государств

Реализация Зангезурского коридора и развитие Среднего коридора в предстоящий период позволят тюркским государствам выйти на новую многостороннюю платформу сотрудничества, а также укрепят связь и интеграцию в тюркском мире.

Реализация Зангезурского коридора и развитие Среднего коридора в предстоящий период позволят тюркским государствам выйти на новую многостороннюю платформу сотрудничества, а также укрепят связь и интеграцию в тюркском мире.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил заместитель председателя Партии Ени Азербайджан - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов на проходящей в городе международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

По его словам, подписание 15 июня 2021 года Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией не только ознаменовало переход отношений между двумя братскими странами от стратегического партнерства к союзничеству, но и создало благоприятную почву для стабильности, процветания и развития в регионе и в тюркском мире в целом.

T.Будагов отметил, что инициативы Азербайджана, который в настоящее время является ведущим государством Южного Кавказа и превратился в важный транзитный узел Евразии на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, не только служат развитию межгосударственных отношений в тюркском мире, но и создают новые перспективы на будущее.