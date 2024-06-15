В Шуше проходит международная конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ

В Шуше при организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) проходит международная конференция на тему "Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

В Шуше при организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) проходит международная конференция на тему "Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в мероприятии принимают участие около 300 гостей, в том числе лидеры правящих партий стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках международной конференции будут организованы три пленарных заседания по темам "Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность", "Единство общих ценностей и современность: партийная дипломатия как новая диалоговая площадка" и "Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего".