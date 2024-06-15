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В Шуше проходит международная конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ

В Шуше проходит международная конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ В Шуше при организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) проходит международная конференция на тему "Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".
Внешняя политика
15 июня 2024 г. 09:07
В Шуше проходит международная конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ

В Шуше при организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) проходит международная конференция на тему "Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в мероприятии принимают участие около 300 гостей, в том числе лидеры правящих партий стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках международной конференции будут организованы три пленарных заседания по темам "Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность", "Единство общих ценностей и современность: партийная дипломатия как новая диалоговая площадка" и "Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего".

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Версия на английском языке ФотоInt’l conference of ruling party leaders of OTS members and observers underway in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada TDT-yə üzv və müşahidəçi ölkələrin hakim partiya rəhbərlərinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçirilir

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