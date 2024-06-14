Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Бангладеш

Состоялось первое заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бангладеш.

Состоялось первое заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бангладеш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, а Бангладеш - секретарь по иностранным делам (замминистра) Масуд Бин Момен.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущие отношения между двумя странами, расширение сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

​На встрече также обсуждались сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, укрепление межпарламентских связей, развитие туризма между Азербайджаном и Бангладеш, а также региональные вопросы.