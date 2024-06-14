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Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Бангладеш

Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Бангладеш Состоялось первое заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бангладеш.
Внешняя политика
14 июня 2024 г. 17:45
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Бангладеш

Состоялось первое заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бангладеш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджан на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, а Бангладеш - секретарь по иностранным делам (замминистра) Масуд Бин Момен.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущие отношения между двумя странами, расширение сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

​На встрече также обсуждались сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, укрепление межпарламентских связей, развитие туризма между Азербайджаном и Бангладеш, а также региональные вопросы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Bangladeshi MFAs hold political consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Banqladeş XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

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