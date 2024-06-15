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Президент Азербайджана: Атмосфера хаоса и анархии создает серьезные угрозы международной безопасности

Президент Азербайджана: Атмосфера хаоса и анархии создает серьезные угрозы международной безопасности В современную эпоху глобальные катаклизмы стали одной из геополитических реалий системы международных отношений.
Внешняя политика
15 июня 2024 г. 13:52
Президент Азербайджана: Атмосфера хаоса и анархии создает серьезные угрозы международной безопасности

В современную эпоху глобальные катаклизмы стали одной из геополитических реалий системы международных отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящей в Шуше международной конференции "Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов".

"Возникновение в различных регионах мира под влиянием и при вмешательстве зарубежных силовых центров многочисленных противостояний - конфликтов на этнической и религиозной почве, политических конфронтаций, атмосферы хаоса и анархии создает серьезные угрозы отдельным государствам и международной безопасности в целом. В подобных условиях, когда грубо нарушаются нормы международного права и возникает основанный на двойных стандартах селективный подход, одной из ключевых задач, стоящих перед независимыми государствами, является проведение политики, нацеленной на защиту национальных интересов и отвечающей на текущие вызовы", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Xaos və anarxiya mühitinin yaranması beynəlxalq təhlükəsizliyə ciddi təhdidlər yaratmaqdadır

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