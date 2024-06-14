Утверждено соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Азербайджана и Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Словацкой Республики”, подписанное 7 мая 2024 года в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Словацкой Республики”, подписанное 7 мая 2024 года в Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал указ.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство обороны Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству Словацкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.