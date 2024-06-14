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Утверждено соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Азербайджана и Словакии

Утверждено соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Азербайджана и Словакии Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Словацкой Республики”, подписанное 7 мая 2024 года в Баку.
Внешняя политика
14 июня 2024 г. 13:48
Утверждено соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Азербайджана и Словакии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Словацкой Республики”, подписанное 7 мая 2024 года в Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал указ.

Согласно указу, после вступления соглашения в силу Министерство обороны Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить уведомление правительству Словацкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Slovakiya Müdafiə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş təsdiqlənib

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