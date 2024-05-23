В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев

С 1 июня въезд иностранных граждан на территорию Грузии будет возможен только при наличии страхования поездки.

С 1 июня въезд иностранных граждан на территорию Грузии будет возможен только при наличии страхования поездки.

Согласно информации грузинского бюро Report, за отсутствие страховки будет налагаться штраф в размере 300 лари (186 манатов).

Если штраф не будет оплачен в течение месяца, сумма увеличится втрое и составит 900 лари (558 манатов).

Граждане Азербайджана, посещающие Грузию, также обязаны приобрести туристическую страховку в местных страховых компаниях. Страхование должно обеспечивать покрытие амбулаторных и неотложных услуг на сумму 5 000 долларов США, а также стационарных услуг на сумму 30 000 долларов США.

Если гражданину необходимо остаться в Грузии дольше запланированного срока, он может продлить страховку онлайн или приобрести дополнительную страховку в страховых компаниях на территории Грузии.