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В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев

В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев С 1 июня въезд иностранных граждан на территорию Грузии будет возможен только при наличии страхования поездки.
Туризм
23 мая 2024 г. 16:18
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев

С 1 июня въезд иностранных граждан на территорию Грузии будет возможен только при наличии страхования поездки.

Согласно информации грузинского бюро Report, за отсутствие страховки будет налагаться штраф в размере 300 лари (186 манатов).

Если штраф не будет оплачен в течение месяца, сумма увеличится втрое и составит 900 лари (558 манатов).

Граждане Азербайджана, посещающие Грузию, также обязаны приобрести туристическую страховку в местных страховых компаниях. Страхование должно обеспечивать покрытие амбулаторных и неотложных услуг на сумму 5 000 долларов США, а также стационарных услуг на сумму 30 000 долларов США.

Если гражданину необходимо остаться в Грузии дольше запланированного срока, он может продлить страховку онлайн или приобрести дополнительную страховку в страховых компаниях на территории Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstana gedənlər səfər sığortası almalı olacaqlar

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