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Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16

Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16 Саудовская Аравия активно вовлечена в борьбу с изменением климата, и это подчеркивается ее участием в ряде международных климатических мероприятий.
COP29
24 сентября 2024 г. 11:29
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16

Саудовская Аравия активно вовлечена в борьбу с изменением климата, что демонстрируется ее участием в ряде международных климатических мероприятий.

Об этом заявил Report посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Дипломат сообщил, что в декабре этого года Саудовская Аравия примет 16-ю сессию Конференции сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).

"В то же время, Азербайджан в ноябре проведет COP29. Мы работаем вместе над вопросами борьбы с изменением климата и глобальными экологическими вызовами, сотрудничаем как две принимающие стороны важных международных конференций. Саудовская Аравия также активно готовится к COP16 в декабре в Эр-Рияде. До этого в конце сентября страна также примет участие во встрече по климатическим вопросам в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН",- сказал он.

Посол также отметил, что Саудовская Аравия будет представлена на COP29, но кто возглавит делегацию, станет известно позднее.

Отметим, что Саудовская Аравия примет COP16 с 2 по 13 декабря 2024 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители из более 197 стран мира. Это мероприятие станет крупнейшей встречей по вопросам борьбы с деградацией земель и засухами, она впервые будет проводиться на Ближнем Востоке.

Основной темой COP16 будет необходимость активизации усилий по восстановлению земель и устойчивости к засухам, особенно в условиях роста засушливости на 29% с 2000 года. Мероприятие станет важной платформой для продвижения инициатив по восстановлению 1,5 миллиардов гектаров земель к 2030 году, что необходимо для достижения мирового уровня нейтральности к деградации земель.

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Версия на азербайджанском языке Ər-Riyad və Bakı BMT-nin COP29 iqlim konfransı və COP16 səhralaşma konfransı çərçivəsində əməkdaşlıq edir

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