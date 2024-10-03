Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма

Демократическая Республика Конго, также в своем время пострадавшая от колониализма, сегодня сталкивается с новыми формами господства со стороны западных стран.

Демократическая Республика Конго, также в своем время пострадавшая от колониализма, сегодня сталкивается с новыми формами господства со стороны западных стран.

Об этом корреспонденту Report заявил Данни Босс Сингома, президент Дома секуляризма Киншассы, который прибыл в Баку для участия в международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке".

"Мы вернулись в своего рода колониализм, но уже не только со стороны отдельных стран, а всех западных государств, которые стремятся доминировать над нами, чтобы эксплуатировать наши природные ресурсы", - подчеркнул он. По его словам, это желание доминировать в моральном, интеллектуальном, политическом и экономическом планах.

Представитель ДР Конго высоко оценил инициативу Баку, назвав ее "хорошей возможностью для африканских стран объединиться, обменяться опытом и укрепить коалицию в борьбе против деколонизации". Он призвал к активной мобилизации молодежи и политических лидеров Африки для выработки новых подходов в противостоянии неоколониализму.