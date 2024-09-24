Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели

Проходящий климатический саммит в Нью-Йорке и предстоящая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре в Баку должны объединиться вокруг общих вопросов, касающихся климатического финансирования.
Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).
Он объяснил, что это включает в себя создание и функционирование углеродных рынков, а также обмен знаний и технологий для перехода к безуглеродной экономике от развитых стран к менее развитым.
По его словам, Всемирный климатический саммит, наряду с COP, является одной из ключевых площадок по взаимодействию государственных и частных секторов.
"Форум представляет собой отличную платформу для B2В обсуждений и мероприятий, и подготовки платформы для переговоров между государствами", - сказал Боич.
По его мнению, невозможно добиться успеха в климатическом процессе без более глубокого сотрудничества между государственным и частным сектором.
"Лично для меня наиболее важной инициативой в ходе саммита будет работа в области финансовых стратегий и регуляторной политики. Результаты этих работ должны быть представлены на обсуждение в ходе СОР в Баку", - подчеркнул Боич.
Он также отметил, что 2024 год является особенным для Всемирного климатического саммита, поскольку отмечается его 15-летие участия на СОР.