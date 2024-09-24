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Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели

Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели 2024 год является особенным для Всемирного климатического саммита, поскольку отмечается его 15-летие участия на Конференциях сторон (СОР) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
COP29
24 сентября 2024 г. 15:04
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели

Проходящий климатический саммит в Нью-Йорке и предстоящая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре в Баку должны объединиться вокруг общих вопросов, касающихся климатического финансирования.

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

Он объяснил, что это включает в себя создание и функционирование углеродных рынков, а также обмен знаний и технологий для перехода к безуглеродной экономике от развитых стран к менее развитым.

По его словам, Всемирный климатический саммит, наряду с COP, является одной из ключевых площадок по взаимодействию государственных и частных секторов.

"Форум представляет собой отличную платформу для B2В обсуждений и мероприятий, и подготовки платформы для переговоров между государствами", - сказал Боич.

По его мнению, невозможно добиться успеха в климатическом процессе без более глубокого сотрудничества между государственным и частным сектором.

"Лично для меня наиболее важной инициативой в ходе саммита будет работа в области финансовых стратегий и регуляторной политики. Результаты этих работ должны быть представлены на обсуждение в ходе СОР в Баку", - подчеркнул Боич.

Он также отметил, что 2024 год является особенным для Всемирного климатического саммита, поскольку отмечается его 15-летие участия на СОР.

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Версия на азербайджанском языке Andrey Boiç: Ümumdünya İqlim Sammiti və COP29-un ümumi məqsədləri olmalıdır
Версия на английском языке Andrej Bojic: World Climate Summit and COP29 must have common goals

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