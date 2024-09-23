Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29

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Азербайджан в ноябре этого года примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Сразу после того как в декабре прошлого года было принято решение о проведении этой конференции в Азербайджане, официальный Баку начал подготовку к мероприятию. Председательство COP29 уже выдвинуло 14 инициатив, направленных на борьбу с изменением климата, и определило основные приоритеты. Среди этих инициатив особо стоит подчеркнуть Фонд действий по климатическому финансированию (CFAF) и Бакинскую платформу по глобальной климатической прозрачности (BTP).

В рамках CFAF основная цель Азербайджана - привлечь инвестиции в размере одного миллиарда долларов для стимулирования развития "зеленой" энергии в развивающихся странах за счет финансовых взносов стран-производителей ископаемого топлива и частных компаний. BTP же направлена на поддержку подготовки двухгодичных отчетов о прозрачности, представляемых государствами в отношении выполнения обязательств по борьбе с изменением климата. Первые подобные отчеты планируется представить на конференции COP29. Основная цель Азербайджана в переговорах в рамках COP29 - определение новой финансовой цели, которая обеспечит реализацию амбиций в области климатических действий.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в интервью Report рассказал о работе по подготовке к конференции, о проблемах и нерешенных вопросах. Главный переговорщик COP29 коснулся путей решения проблемы климатического финансирования, механизмов повышения финансовой прозрачности и подотчетности, источников ресурсов Фонда действий по климатическому финансированию, а также затронул наиболее спорные темы предстоящей конференции.

- Прежде всего, хотелось бы узнать, каковы основные приоритеты председательства COP29, а также инициативы Азербайджана по борьбе с изменением климата в рамках предстоящей конференции в Баку?

- COP29 - это самое масштабное мероприятие, которое когда-либо принимал Азербайджан. Значение этого мероприятия в системе ООН очень велико. Поэтому говоря о приоритетах Азербайджана как принимающей и председательствующей страны, необходимо также отметить и ожидания мирового сообщества от COP29. В настоящее время основное ожидание мирового сообщества от COP29, который пройдет в Азербайджане, - это определение новой финансовой цели для борьбы с изменением климата.

Согласно решению, принятому на COP в Копенгагене в 2009 году, развитые страны должны были ежегодно выделять 100 миллиардов долларов США в качестве помощи развивающимся странам для удовлетворения их потребностей в области климатических действий. Достигнута ли эта цель за прошедшие годы, все еще остается предметом обсуждения. Однако, на COP в Баку должно быть принято решение об увеличении цели в 100 миллиардов долларов США, учитывая все изменения, произошедшие как в климате, так и в глобальной финансово-экономической системе за 15 лет, прошедших с конференции в Копенгагене. Основной приоритет Азербайджана в направлении переговоров, естественно, связан с принятием этого решения.

Наш второй приоритет - принятие решения о формировании регулируемых углеродных рынков в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, что также является основным ожиданием международного сообщества от COP29. Это решение на самом деле важно для многих государств, в большей части для развивающихся стран. Потому что если углеродные рынки действительно смогут стать единым регулируемым рынком, они могли бы стать дополнительным источником дохода развивающихся стран для финансирования ими своих климатических действий. В этом направлении сейчас Азербайджан проводит работу, в числе которой тесное сотрудничество с рядом государств, имеющих особую позицию по этому решению, объединение их на различных платформах и продвижение принятия этого решения.

Наряду с направлением переговоров, у Азербайджана есть свои инициативы, которые будут способствовать успеху COP29. Недавно мы объявили международному сообществу о 14 подобных инициативах. Посредством этих инициатив азербайджанская сторона привлекает внимание к конкретным областям климатических действий в глобальном масштабе, способствуя решению связанных с ними проблем, а также продвигает свои приоритеты в конкретном направлении. К примеру, инициатива "Перемирие COP", выдвинутая президентом Азербайджана, направлена на поддержку перемирия в период проведения COP. Идеологическая основа этой инициативы базируется на существующем опыте, связанном с Олимпийскими играми. Перед каждыми Летними Олимпийскими играми Генеральная Ассамблея ООН принимает специальные резолюции о прекращении вооруженных конфликтов и объявлении глобального перемирия на период проведения Олимпийских игр. Однако, инициатива "Перемирие COP", выдвинутая в связи с COP29, имеет более важную особенность, отличающую ее от олимпийского перемирия. Она нацелена не только на продвижение глобальной повестки мира, но и на значительное сокращение глобального объема выбросов парниковых газов. Так, по данным ООН, в настоящее время в мире полыхает 52 вооруженных конфликта, объем выбросов от которых составляет 5-6% глобальных выбросов. Одно государство с таким объемов выбросов считалось бы 4-й крупнейшей страной-эмитентом в мире. В этом отношении инициатива "Перемирие COP" имеет колоссальное значение с точки зрения сокращения выбросов и вклада в глобальную повестку мира.

- Как вы знаете, развивающиеся страны, по-прежнему, обеспокоены нехваткой обещанных средств от развитых стран для борьбы с изменением климата. По вашему мнению, удастся ли на COP29 определить новый уровень этой помощи?

- В настоящее время обсуждаются многие элементы проекта этого решения. Одним из них является согласование конкретной ежегодной суммы развивающимся странам на климатическое финансирование. Позиции государств по этому вопросу разнятся. Развивающиеся страны считают, что эта цифра должна измеряться триллионами, поскольку характер радикальных изменений климата за последние 15 лет и необходимые ответные меры требуют гораздо большей суммы, чем 100 миллиардов долларов США. Позиция развитых стран заключается в том, что существующая сумма (100 миллиардов долларов США) должна быть незначительно повышена, поскольку ее значительное увеличение может создать серьезную угрозу для экономик этих стран. Согласно позиции развитых стран, увеличение этой суммы возможно только в случае расширения списка стран, выделяющих средства, и включения в него развивающихся стран, которые имеют существенные финансовые возможности. Речь, в частности, о Китае, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Республике Корея и др.

Азербайджан стремится объединить позиции сторон по этому направлению для выхода на принятие окончательного решения. В целом, конструктивная атмосфера, существовавшая до сих пор в переговорах, дает основание ожидать принятия решения по данному вопросу по итогам COP29. Понятно, что принятое итоговое решение не удовлетворит ожидания всех стран. Однако, главное в многосторонних переговорах - это принятие единогласного решения, с которым соглашаются все государства, а подчас и идут на некоторые компромиссы.

- 3 сентября в Баку была запущена Глобальная платформа климатической прозрачности. Какова деятельность других стран в рамках этой платформы? Планируют ли они подготовить и представить отчеты о прозрачности? Какие еще механизмы можно использовать для повышения прозрачности и подотчетности в вопросах климатического финансирования?

- Бакинская платформа прозрачности является одной из наших важнейших инициатив в рамках председательства на COP29. Государства обновляют свои климатические амбиции каждые пять лет через документы об Определяемых на национальном уровне вкладах (NDC). Другими словами, они объявляют о том, как они планируют сократить выбросы парниковых газов на следующие пять лет, как они будут строить стратегии энергетического перехода, какие меры адаптации они будут реализовывать для приспособления к меняющемуся климату. Государства должны представлять отчеты о реализации этих пятилетних планов каждые два года, они называются Двухгодичными отчетами о прозрачности (BTR). Планируется, что эти отчеты впервые в истории COP будут представлены государствами на конференции в Баку в этом году. Подготовка этих отчетов является очень сложным процессом, как в техническом плане, так и с точки зрения их содержания. Помимо большого объема, эти отчеты требуют сбора и анализа большого количества статистических данных. Для этого требуется серьезное обучение и экспертиза. Создание Бакинской платформы направлено именно на устранение пробелов в технической части и экспертизе.

Бакинская платформа прозрачности была создана для обеспечения долгосрочного наследия Баку в этой области после COP29, чтобы мы могли сохранить наше лидерство в этой сфере и в дальнейшем оказывать поддержку развивающимся странам в подготовке отчетов, которые они будут представлять каждые два года.

С начала года мы уже провели несколько мероприятий по инициативе и при поддержке нашей страны. Первое мероприятие прошло в Баку 13-14 мая, на прошлой неделе были организованы тренинги для африканских государств в Того и Кении, а затем в Казахстане для стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

- Одной из инициатив Азербайджана в рамках COP является создание Фонда действий по климатическому финансированию. Цель состоит в том, чтобы собрать в этот фонд один миллиард долларов. Сформировали ли проведенные вами обсуждения представление о том, что эти средства будут собраны? Какие страны заинтересованы в поддержке этого фонда?

- Одной из главных отличительных особенностей фонда является то, что он формируется за счет вклада стран или компаний, производящих ископаемое топливо. Это происходит впервые в истории COP. В настоящее время страны, с которыми мы ведем переговоры о присоединении к Фонду, являются именно странами-производителями ископаемого топлива.

Для формирования окончательной концепции Фонда создана Рабочая группа, состоящая из национальных и международных экспертов. Рабочая группа уже в ближайшее время должна прояснить ряд вопросов, включая механизм управления, финансовые условия и др.

После этого окончательная концепция будет представлена государствам, которые имеют потенциал для внесения средств в фонд. Только после этого будет определено участие стран, размер пожертвований и достижение потенциальной цели в один миллиард долларов.

- Имеются ли способы решения вопросов компенсации потерь и ущерба развивающимся странам в результате изменения климата? Какую роль играет и должен сыграть в этой области Варшавский международный механизм по потерям и ущербу, а также Фонд для возмещения потерь и ущерба?

- Фонд для возмещения потерь и ущерба был учрежден на конференции COP27 в Шарм-эль-Шейхе, а на COP28 в Дубае был сделан серьезный шаг для начала его деятельности. Страны уже дали определенные финансовые обещания, было объявлено о пожертвованиях фонду на сумму около 800 миллионов долларов США. В пятницу (20 сентября) в Баку завершилось заседание Правления этого фонда. Одним из важных решений на этом заседании было избрание директора фонда. Правление фонда в результате собеседования отобрало одного из трех кандидатов на эту должность. Недавно также было решено, что штаб-квартира фонда будет располагаться на Филиппинах. Определение штаб-квартиры фонда и избрание исполнительного директора являются одним из крупных вкладов Азербайджана в начало его деятельности.

Цель фонда заключается в том, что материальные потери и ущерб в результате изменения климата, с которыми сталкиваются многие страны, особенно малые островные государства и наименее развитые страны, будут компенсироваться за счет средств фонда. Поскольку изменение климата разрушает инфраструктуру этих стран им нужны средства для покрытия потерь и ущерба. Эти ресурсы могут быть сформированы за счет развитых государств.

- Планируется ли привлечение частного сектора к процессу формирования климатического финансирования и какие уже есть достижения в этой области?

- В этой области имеется большой пробел. Частный сектор играет три основные роли в климатических вопросах. Во-первых, это учет экологического фактора в деятельности компаний, некоторые компании это делают, другие берут с них пример. Во-вторых, это корпоративная социальная ответственность, то есть компания зарабатывает деньги от своей коммерческой деятельности и тратит определенную часть заработанных денег на проекты, связанные с климатом. В-третьих, самым важным фактором остается инвестиционный. Здесь существует очень большой пробел, одной из основных причин которого порой выступает неправильная оценка рисков. Так, представители частного сектора хотят инвестировать в развивающиеся страны. Но если они видят риск в отношении устойчивости инвестиций в этой стране, они воздерживаются от своих планов. Например, 60% мирового потенциала солнечной энергии сосредоточено в Африке, но только 1% мировых инвестиций в солнечную энергию приходится на долю Африки. Это потому, что представители частного сектора считают рискованным вкладывать средства в Африку. Фонд, который создаст Азербайджан, о котором я упомянул ранее, как раз и служит этой цели. То есть фонд будет предоставлять гарантии для инвестиций частного сектора в развивающиеся страны.

- Какие значительные препятствия, помимо нехватки финансирования, наблюдаются сегодня на пути к достижению целей по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата?

- Видение Азербайджана в отношении COP29 построено на двух основных столпах, что говорит о том, что государства повышают свои амбиции. Они устанавливают новые цели посредством пятилетних планов. Однако, это могут позволить себе только развитые страны, потому что у них есть финансовые возможности. Для развивающихся стран основными проблемами на пути реализации планов являются финансы и нехватка технологий.

Некоторые страны могут использовать современные технологии для сокращения выбросов, поскольку они владеют этими технологиями. Но не все могут их использовать. К примеру, предположим, что 40% выбросов метана в мире приходится на сельскохозяйственный сектор. За счет современных технологий, применяемых в настоящее время, можно сократить его до 10%. Однако, эти технологии доступны не всем странам.

Поэтому одна из наших целей во время COP29 - достичь результатов, которые обеспечат передачу этих технологий от развитых стран к развивающимся. Третий важный вопрос связан с таким аспектом, как просвещение. То есть, возможно, у страны есть очень хорошая климатическая политика и даже возможность привлечь определенные средства, но у нее недостаточно опыта и национальных навыков для ее реализации. Важно дать возможность для приобретения этих навыков через обучение и обмен опытом. То есть для обеспечения климатической деятельности в развивающихся странах необходимо сосредоточиться на трех основных вопросах: финансы, технологии, просвещение.

- Сегодня проводится очень серьезная работа для успешного проведения конференции. Тем не менее, вероятно, есть еще вопросы, требующие решения. Каковы текущие потребности председательства Азербайджана и какие шаги следует предпринять для удовлетворения этих потребностей? Какую поддержку окажет ООН Азербайджану для успешного проведения COP29?

- На самом деле, мы начали процесс на более позднем этапе. Если у других стран было два года на подготовку к проведению конференции COP, то у нас было менее 11 месяцев. За прошедшее время одним из самых важных вопросов, над которыми мы работали, была подготовка экспертов, способных вести международные переговоры по климату, и определение их общей стратегии. За короткое время мы создали команду переговорщиков, состоящую в основном из дипломатов Министерства иностранных дел, а также включающую экспертов Министерства экологии и природных ресурсов. Члены команды приобрели ценный опыт и знания, участвуя в тренингах и семинарах, проводимых в ряде стран мира. Сегодня многие государства высоко оценивают навыки, приобретенные азербайджанскими климатическими переговорщиками за короткое время. Параллельно, с участием представителей других государственных органов была создана группа, ответственная за подготовку наших председательских инициатив, за несколько месяцев напряженной работы она разработала 14 инициатив, о которых я упоминал выше.

Одним из самых больших вкладов системы ООН в нашу подготовку к COP29 стало создание Глобальной рабочей группы, объединяющей более 30 учреждений ООН, созданной по указанию Генерального секретаря ООН для поддержки COP29. За прошедший период правительство Азербайджана работало вместе с этой группой. Сами идеи и концепции по 14 разработанным нами инициативам подготовлены азербайджанскими экспертами, однако учреждения ООН внесли большой вклад в их совершенствование и адаптацию к глобальным потребностям.

- По вашему мнению, какие темы будут наиболее спорными на COP29, и как Азербайджан будет способствовать их решению?

- Наряду с финансовым вопросом, одной из других спорных тем будет митигация. Под митигацией мы подразумеваем деятельность, связанную с сокращением выбросов. В связи с этим есть ожидания от Азербайджана в направлении принятия решения в рамках COP29. В частности, делается сравнение с COP28, и отмечается, что в прошлом году в Дубае государства приняли решение о постепенном отказе от ископаемого топлива, а будут ли предприняты какие-либо шаги для продвижения этого на COP в Баку в ноябре этого года? Здесь особенно важно учитывать один момент: основное ожидание от прошлогоднего COP было связано именно с упомянутым вопросом, то есть с принятием серьезного решения в энергетической сфере с учетом климатического фактора. На COP этого года основной темой является климатическое финансирование. Все развивающиеся страны смотрят на COP29 как на площадку, где будет принято решение, на основе которого они получат возможность финансировать свою климатическую деятельность. В то время как продолжаются эти напряженные обсуждения, повторное внесение в повестку дня темы митигации, которая вызвала серьезные споры в прошлом году, может быть воспринято некоторыми государствами как отклонение от основной цели. Мы же, как хозяева, должны учитывать ожидания всех государств. Да, мы уделяем особое внимание энергетической теме для сбалансированного пакета итогов COP29 и создаем ряд платформ для обсуждения этой темы между государствами-участниками. Однако в ходе нашей деятельности мы должны следить за тем, чтобы тема климатического финансирования, которая является основным ожиданием от COP29, не осталась в тени.

- Когда было объявлено о проведении COP29 в Азербайджане, некоторые страны выступили против, заявив, что Азербайджан нефтяная страна. Однако нефтедобывающие страны принимали климатическую конференцию и раньше. Какие, по вашему мнению, есть положительные стороны в том, что нефтяные страны председательствуют на COP?

- Ряд прошедших COP принимались нефтедобывающими странами. В этой связи критику по этому поводу мы не считаем справедливой, наоборот, этот шаг заслуживает одобрения. Ведь проводя климатическую конференцию нефтегазодобывающие страны берут на себя большую ответственность. Ответ Азербайджана на эту критику заключается в том, что, во-первых, Азербайджан до сих пор очень разумно использовал полученные средства, инвестируя, как в возобновляемые источники энергии, так и уделяя внимание улучшению благосостояния населения. Это следует должным образом оценить, а не подвергать критике. Именно в контексте COP29 мы видим, что после того, как Азербайджан был выбран принимающей стороной COP29, он присоединился к инициативе "Глобальное обещание по метану" и взял на себя обязательство значительно сократить выбросы метана в ближайшие годы.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) объявила о цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это тоже существенный шаг. Наконец, Азербайджан объявил, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в его энергетическом балансе достигнет 30%. Все это показывает, что Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода, и несмотря на то, что мы производим и экспортируем ископаемое топливо, назначение, по которому используются заработанные средства, помогает нам двигаться к достижению наших климатических целей.

- Хотелось бы также получить информацию об организации COP29. Каково будет участие медиа в COP29 и какие условия для них будут созданы? Кроме этого, сколько мест предусмотрено для иностранных СМИ?

- Я не думаю, что есть специальная квота. Мы стремимся сделать COP29 одной из самых инклюзивных конференций COP. На площадке конференции будут синяя и зеленая зоны. Синяя зона, согласно сложившейся практике, является территорией под контролем ООН, и вопросы аккредитации для нее осуществляются ООН. С этой точки зрения, аккредитация журналистов и другие подобные вопросы будут в большей степени под контролем ООН.

- Часто поднимается вопрос об открытии сухопутных границ Азербайджана во время COP29. Мы знаем, что это зависит от решения Кабинета министров. Но возможно ли обращение председательства COP29 об открытии сухопутных границ, учитывая количество гостей и их удобство?

- Это вопрос, находящийся в ведении Кабинета министров. Оценка на этот период будет проведена нашими профильными органами, и будет принято решение. Согласно опыту предыдущих COP и других международных мероприятий, местная санитарно-эпидемиологическая ситуация всегда ставится на первый план. Однако, в целом мы не считаем, что фактор закрытых сухопутных границ повлияет на количество участников COP29.