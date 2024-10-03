Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды

Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли является главным условием защиты окружающей среды.

Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли является главным условием защиты окружающей среды.

Как передает Report, об этом сказал главный научный сотрудник Фонда защиты окружающей среды (EDF) профессор Стивен Гамбург на панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Он подчеркнул, что некоторые страны уже добились успеха в этом направлении, и этому примеру должны последовать и остальные.

"Если вы посмотрите на Норвегию, они добывают нефть и газ, но уровень выбросов метана крайне низок. Производство газа не обязательно должно быть связано с выбросом метана. Добившись этого результата по всему миру, мы снизим уровень глобального потепления", - подчеркнул он.

Гамбург также подчеркнул, что метан можно использовать в качестве топлива, однако его использование не должно загрязнять атмосферу. По мнению ученого, наравне с этим необходимо использовать и водород.

"Мы должны убедиться, что используем водород там, где это использование будет наиболее эффективным с точки зрения декарбонизации. Поэтому мы работаем над тем, как правильно это сделать, чтобы добиться полной декарбонизации", - подытожил он.