Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет

Работа над созданием цифровой библиотеки тюркоязычных стран возобновилась и может занять не менее пяти лет.

Работа над созданием цифровой библиотеки тюркоязычных стран возобновилась и может занять не менее пяти лет.

Об этом корреспонденту Report в Астане заявил директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров в рамках прошедшей в среду в казахстанской столице презентации Азербайджанского литературного уголка в Национальной академической библиотеке Казахстана.

"Думаю, что в течение последующих пяти лет созданное несколькими годами ранее в Анкаре Объединение национальных библиотек тюркоязычных стран сможет завершить проект по созданию цифровой библиотеки тюркоязычных стран. Благодаря этому художественные произведения тюркоязычных писателей станут доступны читателям", - сказал Керим Таиров.

Собеседник напомнил, что реализация проекта почти на три года была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

К открытию Азербайджанского литературного уголка в Астане руководство Национальной библиотеки Азербайджана привезло свыше 200 книг, рассказывающих об истории страны и культурном наследии народа.

Данное мероприятия является одним из первых пунктов подписанного в среду Меморандума между национальными библиотеками двух стран о взаимном обмене книжным фондом. Подписание меморандума состоялось в рамках проходящих на этой неделе в Астане Дней культуры Азербайджана в Казахстане.

"Между братскими народами с общей культурой никогда не было и не будет границ. Наш фонд - это книги, которыми мы можем обмениваться для еще большего сближения и взаимопознания", - заявила журналистам после церемонии подписании меморандума директор Национальной библиотеки Казахстана Газиза Нургалиева.

Она сообщила, что в библиотеке уже открыты и действуют 20 национальных уголков, где можно не только найти необходимую литературу, но и изучать в кружках язык той или иной страны. Помимо этого, согласно документу, будет осуществляться обмен опытом и привлечение специалистов, добавила она.

На мероприятии также выступил редактор журнала "Тан Шолпан" Нурлыбек Сапарулы, который рассказал о том, что сегодняшний номер издания полностью посвящен Азербайджану.

"В течение года мы занимались переводом стихов 15 азербайджанских поэтов, 8 из которых принимали участие в освобождении города Шуша", - сказал Сапарулы.

В завершение встречи состоялась презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы. История вечной любви".

Сегодня во второй половине дня в рамках Дней культуры Азербайджана состоятся открытие выставки "Жемчужины искусств Азербайджана" и концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца.

Завершит неделю гала-концерт лучших мастеров искусств Азербайджана.