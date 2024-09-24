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Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ

Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ Саудовская Аравия планирует расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном, ряд компаний этой страны также ведет переговоры с SOCAR по возможностям кооперации.
Бизнес
24 сентября 2024 г. 10:30
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ

Саудовская Аравия планирует расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном, ряд компаний этой страны также ведет переговоры с SOCAR по возможностям кооперации.

Об этом заявил Report посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

"Товарооборот между нашими странами по итогам 2023 года немного превысил 30 миллиона долларов США. Однако эта цифра не отражает имеющийся потенциал, мы нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества. Совместная межправкомиссия [Азербайджан-Саудовская Аравия] и совместный Деловой совет работают над вопросом увеличения товарооборота, поскольку для увеличения этого показателя в разы за короткие сроки есть много общих возможностей. Кроме того, на днях в Азербайджане состоится визит большой делегации компаний из Саудовской Аравии, которая с азербайджанской стороной будет обсуждать направления будущей кооперации, реализации совместных экономических и инвестиционных проектов",- сказал дипломат.

Он отметил, что цель визита делегации - принять участие во Втором бизнес-форуме Персидский залив - Азербайджан 25-26 сентября, где будут рассмотрены вопросы укрепления экономических связей с Азербайджаном и инвестиций в страну.

"К примеру, возможность расширения инвестиций в Азербайджан рассматривает компания ACWA Power. Кроме того, ряд компаний Саудовской Аравии заинтересован в расширении энергетического сотрудничества с вашей страной, мы ведем переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана, чтобы определить новые направления такого взаимодействия",- сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ər-Riyad Bakı ilə ticari-iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir” - EKSKLÜZİV
Версия на английском языке Ambassador: Saudi Arabia seeks to bolster economic ties with Azerbaijan - EXCLUSIVE

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