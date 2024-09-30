Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ

В интервью Report руководитель отдела COP29 при посольстве Великобритании в Азербайджане Ник Бейкер (Nick Baker) рассказал о значении сессий COP в борьбе с изменением климата, обсудил основные задачи, на которые следует обратить внимание при подготовке к

В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Азербайджан и Великобритания усиливают свое сотрудничество в области борьбы с изменением климата, адаптации и устранении решения последствий этого явления. В интервью Report руководитель отдела COP29 посольства Великобритании в Азербайджане Ник Бейкер (Nick Baker) поделился своими мыслями о значении сессий COP в контексте глобальной борьбы с изменением климата, ключевых задачах, на которые необходимо обратить внимание в ходе подготовки к COP29, а также рассказал как Великобритания, которая принимала COP26, делится своим опытом с Азербайджаном в вопросе организации конференции.

- Как изменение климата влияет на мировую экономику и какие экономические потери это вызывает? Как бы вы оценили значимость сессий COP?

- Переход к экономике с нулевыми выбросами углерода открывает огромные возможности, включая создание новых отраслей промышленности и рабочих мест. Затраты на борьбу с изменением климата составляют лишь небольшую часть тех расходов, которые потребуются, если бездействовать. Последствия изменения климата, как мы видим, могут быть разрушительными. Повышение глобальной температуры приводит к более частым и экстремальным погодным явлениям - от засухи до наводнений, от лесных пожаров до ураганов. Есть также менее очевидные последствия. Например, изменение погодных условий влияет на распространение болезней и маршруты миграции животных, что может иметь экономические последствия. Зачастую это воздействие наиболее сильно сказывается на развивающихся экономиках.

Сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) играют ключевую роль. Важным аспектом является то, что это единственный многосторонний процесс, включающий участие всех государств-членов ООН. Изменение климата представляет собой глобальный вызов, который требует ответа от всех мировых держав. На климатических конференциях COP страны договариваются о мерах борьбы с изменением климата: от принятия обязательств по сокращению выбросов и адаптации к его последствиям до отчетности о достигнутых результатах.

Хотя изначально COP были платформой для межправительственных переговоров, теперь же эти конференции стали форумами для действий в области климата в масштабах всего общества, привлекая бизнес, гражданское общество, научные круги и др.

- Как Великобритания планирует сотрудничать с Азербайджаном по экологическим и климатическим вопросам в преддверии и во время COP29?

- Задолго до того, как ваша страна приняла председательство в COP, Великобритания и Азербайджан уже долгое время были надежными энергетическими партнерами. По мере того как обе наши страны отходят от ископаемого топлива, это партнерство продолжается. Британские компании инвестируют в возобновляемую энергетику в Азербайджане, и мы делимся нашим опытом перехода от нефти и газа в Северном море к морской ветроэнергетике.

Пятьдесят британских компаний в сфере чистой энергии работают на рынке, находясь в первых рядах решения вопросов производства энергии, чистой энергии и диверсификации для поддержки Азербайджана в его энергетическом переходе.

The British Council (Британский Совет) также работает с британскими и азербайджанскими образовательными учреждениями для развития зеленых навыков и квалификаций. Несколько недель назад я вручал призы молодым климатическим чемпионам за вдохновляющие инновации по борьбе с нехваткой воды.

Как организатор COP26 в Глазго, Великобритания делится своим опытом в проведении крупнейшего международного саммита. С момента избрания Азербайджана страной-хозяйкой COP29 в декабре 2023 года сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, был принят королем Карлом III и провел встречу с членами нового правительства Великобритании. Баку также посетили представители британской команды COP26, включая его тогдашнего президента Алока Шарму.

Недели борьбы с изменением климата в Лондоне (London Climate Action Week) является одним из ключевых событий в области климатических инициатив, и азербайджанская команда COP29 воспользовалась этой платформой для представления приоритетов предстоящего ноябрьского саммита глобальной климатической аудитории. Один из организаторов Лондонской климатической недели участвует в подготовке первой Бакинской недели климатических действий, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.

На COP29 мы ожидаем значительную делегацию высокого уровня от правительства Великобритании, а также множество представителей британского бизнеса и гражданского общества. В целом, хочу подчеркнуть, что в британском обществе существует большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в области климата и охраны окружающей среды.

- Какие основные приоритеты и цели Великобритании на COP29 в контексте глобальных усилий по борьбе с изменением климата?

- В июле в Великобритании состоялись выборы, в результате которых к власти пришло новое лейбористское правительство. Одной из его ключевых задач является сделать Великобританию сверхдержавой в области чистой энергии, обеспечив нулевой уровень выбросов углерода в производстве электроэнергии к 2030 году.

Новое правительство сделало климат и природу приоритетами. Многие ведущие члены правительства имеют долгую и личную приверженность климатическим вопросам.

Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эд Милибанд, представляющий Великобританию на переговорах COP, занимал аналогичную должность в предыдущем лейбористском правительстве шестнадцать лет назад. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в своем недавнем выступлении в Королевских ботанических садах Кью о чрезвычайной ситуации в области климата и природы рассказал о работе правительства по охране природы.

Что касается COP29, мы решительно поддерживаем приоритеты, установленные азербайджанским председательством. Финансирование является ключевым фактором как для перехода к низкоуглеродной экономике, так и для адаптации к изменению климата, поэтому согласование новой цели по климатическому финансированию имеет решающее значение.

Реализация статьи 6 Парижского соглашения, предусматривающей создание международного углеродного рынка, значительно увеличила бы поток финансирования. Странам необходимо взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов к концу февраля, и демонстрация ранних, амбициозных обязательств, соответствующих цели 1,5 градуса, поможет набрать обороты. Соответствие цели 1,5 градуса означает усилия по ограничению повышения средней глобальной температуры до 1,5°C выше доиндустриального уровня.

Страны также должны отчитываться о своем прогрессе в достижении текущих целей по сокращению выбросов. Усиление прозрачности через эти отчеты поможет отслеживать прогресс и укрепит уверенность в том, что обязательства выполняются.

Наконец, нам нужно повысить амбиции и активизировать действия.

- Учитывая экологические проблемы, с которыми сталкивается регион Южного Кавказа, как Великобритания рассматривает роль Азербайджана и соседних стран в глобальных климатических действиях?

- Нехватка воды - это проблема, с которой сталкиваются многие страны мира, и Азербайджан не является исключением. Падение уровня Каспийского моря свидетельствует о том, что в некоторых регионах вода становится все более дефицитным ресурсом.

В качестве председателя COP29 Азербайджан может привлечь больше внимания к этой проблеме и способствовать действиям и сотрудничеству в области адаптации, что он и реализует через программу действий.

- Азербайджан является крупным производителем нефти и газа. Как Великобритания оценивает потенциальную роль нашей страны в глобальном переходе к более экологичным и устойчивым источникам энергии?

- Как первая страна, индустриализировавшая нефтедобычу, Азербайджан может показать пример перехода к энергетике с нулевым уровнем выбросов углерода.

У Азербайджана огромный потенциал как для солнечной, так и для ветровой энергетики, в которые он уже инвестирует. Подобно тому, как Азербайджан является важным поставщиком нефти и газа на международном уровне, он мог бы стать важным экспортером чистой энергии с нулевым выбросом углерода.

И как первая принимающая сторона COP в регионе в этом, Азербайджан имеет уникальную возможность продемонстрировать, что он делает для зеленого перехода, вдохновляя другие страны, добывающие ископаемое топливо, последовать его примеру.

- Каковы ваши ожидания от предстоящего COP29?

- Несмотря на взятые обязательства и достигнутый прогресс, глобальная температура продолжает расти. COP29 должна послать мощный сигнал о том, что мы повысим наши амбиции и действия в борьбе с изменением климата.

Надеемся, что COP29 достигнет целей, которые поставила азербайджанская команда. Но, как правильно говорят ее представители, успех зависит не только от председательства. Он зависит от всех нас.

Великобритания сделает все, что в наших силах, мы ожидаем того же от других. У нас есть коллективная ответственность ради планеты, наших детей и будущих поколений.