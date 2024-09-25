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Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении В Нью-Йорке состоится трехстороння встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Армении Арарата Мирзояна.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 14:19
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Завтра в Нью-Йорке в рамках 79-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Арарата Мирзояна с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"26 сентября в Нью-Йорке планируется проведение встречи между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном по инициативе и с участием государственного секретаря США Энтони Блинкена", - заявил А.Гаджизаде, добавив, что на данный момент никаких подробностей сообщить не может.

В последний раз главы МИД Азербайджана и Армении встречались в июле 2024 года в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Armenia to meet in New York
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları arasında görüş keçiriləcək

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