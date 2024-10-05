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Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки

Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки Мероприятия международного масштаба, как COP29, могут стать решающими для выражения экологических проблем на коллониальных территориях.
COP29
5 октября 2024 г. 18:59
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки

Народы Африки, сталкивающиеся с экологическими проблемами, должны использовать платформу COP29 для того, чтобы поднять проблему неоколониализма в свете решения экологических вопросов.

Об этом в интервью Report заявил известный активист и борец за права народов Африки Кеми Себа.

"На предыдущих климатических конференциях COP, к сожалению, не поднимался вопрос о том, что страны-метрополии игнорируют экологические проблемы на своих отдаленных островных территориях. Полагаю, что это связано с тем, что сторонники неолиберальной политики избегают обсуждения этой темы. За этим стоят государства, которые эксплуатируют наши земли в Африке, не соблюдая даже базовые экологические нормы. Международные корпорации уничтожают наши леса, эксплуатируют наши месторождения, разрушают окружающую среду и истощают наши ресурсы своим деструктивным отношением к Африке. Именно поэтому Африка должна возвысить свой голос и поднять этот вопрос на конференции COP, связав экологические проблемы с неоколониализмом", - сказал он.

Активист отметил, что при возможности участвовать на конференции COP29 в Баку поднимет вопрос разрушения окружающей среды африканского континента.

"Если у меня появится возможность принять участие в COP29 в Баку, то мой тезис будет очень прост. Я расскажу как сегодня Запад бессовестно расхищает природные богатства Африки. На данный момент необходимо бороться против псевдоэкологического подхода Запада, уничтожающей традиционную среду обитания народов и экологию глобального Юга. Экология западных стран основана исключительно на материальных ценностях, тогда как экология африканских стран - это экология с духовным, метафизическим измерением. Нам необходимо деколонизировать мировую экологию и привести ее в гармонию человека и природы", - подчеркнул критик.

Возглавляющий НПО URGENCES PANAFRICANISTES Кеми Себа также заявил, что его организация тесно сотрудничает с различными панафриканскими структурами, которые объединены общей целью - борьбой с неоколониализмом и стремлением к социальной справедливости на африканском континенте.

Активист особо подчеркнул важность установления контакта с Бакинской инициативной группы (БИГ) для борьбы с западным неоколониализмом: "С БИГ мы нашли точки соприкосновения и постепенно движемся в одном направлении по этим вопросам".

Главный критик французского неоколониализма отметил, что, несмотря на недостаток доверия к африканским представителям на международных платформах, это не мешает им добиваться того, чтобы их голоса и требования были услышаны на мировой арене.

"Но я считаю, что COP29 может стать возможностью для того, чтобы наш голос был услышан в контексте экологических проблем Африки. Если будет создана возможность участия в конференции в Баку, я озвучу все эти проблемы", - отметил К.Себа.

Отметим, что Себа признан одним из символических лидеров движения за независимость, суверенитет Африки и ведет активную борьбу с неоколониализмом. Он является одним из главных критиков французского неоколониализма.

Себа родился в Страсбурге, Франция, в 1981 году. В 2024 году правительство Франции лишило Кеми Себу французского гражданства за открытую критику в адрес французских властей за ущерб, причиненный африканским странам в результате колониальной политики Парижа, и поддержку движений за независимость заморских территорий Франции.

Власти Франции также несколько раз арестовывали Себу, чтобы заставить его отступить от своей правой позиции.

В ответ на утрату французского гражданства президент Нигера назначил Себу специальным советником, ряд африканских стран предоставил ему дипломатический паспорт.

Себа обладает широкой аудиторией в различных социальных сетях – у него 1,3 млн подписчиков в Facebook, 370 тыс. в TikTok, 306 тыс. в Instagram, 280 тыс. в "X", с также 230 тыс. в YouTube.

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Версия на английском языке Kemi Seba: COP29 to become vital platform to discuss neocolonialism in light of Africa's environmental issues
Версия на азербайджанском языке Kemi Seba: COP29 Afrikanın ekoloji problemləri ilə yanaşı neokolonializmin müzakirəsi üçün mühüm platforma olacaq

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