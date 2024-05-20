В Баку приступили к сносу моста Джаваншира

В Баку приступили к сносу моста Джаваншира, более известного как "Гагаринский" мост, и соединяющего улицы Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибекова.

В Баку приступили к сносу моста Джаваншира, более известного как "Гагаринский" мост, и соединяющего улицы Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, в связи с началом работ движение транспорта на данном участке реорганизовано.

Движение транспорта в направлении центра с улицы Юсифа Сафарова будет осуществляться с улицы 28 мая.

Транспортные средства, направляющиеся в центр с улицы Афияддина Джалилова, будут перенаправлены на улицу Фазаила Байрамова и смогут продолжить движение в направлении улиц Сабита Оруджева и Низами. В связи с этим двустороннее движение по улице Ф.Байрамова отменено, организовано одностороннее движение в направлении улицы С.Оруджева. Пересечение улиц Ф.Байрамова и С.Оруджева будет регулироваться светофором.

На улицах С.Оруджева и Низами будет организовано одностороннее движение в направлении, противоположном текущему движению.

Транспортные средства, движущиеся в сторону центра по улице Низами, смогут выезжать на улицу Узеира Гаджибейли через улицы Ковкаб Сафаралиевой и Пушкина. На участках улиц К.Сафаралиевой (от улицы Аладдина Гулиева до улицы У.Гаджибейли) и Пушкина (от улицы 28 Мая до улицы У.Гаджибейли) движение будет односторонним в направлении проспекта Нефтчиляр.

Кроме того, на участке улицы К.Сафаралиевой в направлении У.Гаджибейли (в сторону моста Джаваншира) движение автомобилей отныне будет двусторонним.

Также с целью предотвращения дополнительных задержек движения на улице 28 Мая ограничивается прямой выход с улицы Мехти Мехтизаде. Водителям рекомендуется использовать разворот на улице Ю.Сафарова.