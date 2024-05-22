О нас

В Баку строится новый подвесной пешеходный мост

В Баку строится новый подвесной пешеходный мост В Баку на проспекте 8 Ноября строится новый подвесной пешеходный мост, который соединит парк "Площадь фонтанов" и Приморский национальный парк.
Инфраструктура
22 мая 2024 г. 13:47
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост

В Баку на проспекте 8 Ноября строится новый подвесной пешеходный мост, который соединит парк "Площадь фонтанов" и Приморский национальный парк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Пешеходный мост будет построен с использованием металлических конструкций и современных архитектурных решений в рамках проекта "Белый город".

Протяженность однопролетного подвесного моста составит 230 метров. Проект был разработан германской компанией Werner Sobek AG совместно с местными инженерами, а архитектурные решения разработаны известным нидерландским архитектурным бюро UN Studio.

Наряду с уникальным дизайном мост обеспечит безопасность и комфорт пешеходов. Мост станет излюбленным местом для прогулок жителей Баку и туристов, заявили в Госагентстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda unikal piyada körpüsü inşa edilir

Самое важное

Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi