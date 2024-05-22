В Баку строится новый подвесной пешеходный мост

В Баку на проспекте 8 Ноября строится новый подвесной пешеходный мост, который соединит парк "Площадь фонтанов" и Приморский национальный парк.

В Баку на проспекте 8 Ноября строится новый подвесной пешеходный мост, который соединит парк "Площадь фонтанов" и Приморский национальный парк.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Пешеходный мост будет построен с использованием металлических конструкций и современных архитектурных решений в рамках проекта "Белый город".

Протяженность однопролетного подвесного моста составит 230 метров. Проект был разработан германской компанией Werner Sobek AG совместно с местными инженерами, а архитектурные решения разработаны известным нидерландским архитектурным бюро UN Studio.

Наряду с уникальным дизайном мост обеспечит безопасность и комфорт пешеходов. Мост станет излюбленным местом для прогулок жителей Баку и туристов, заявили в Госагентстве.