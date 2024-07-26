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В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов

В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов С сегодняшнего дня в связи с ремонтно-строительными работами введено ограничение на движение транспорта на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку (от улицы Садыгджана до Зыхского круга).
Инфраструктура
26 июля 2024 г. 09:34
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов

С сегодняшнего дня в связи с ремонтно-строительными работами введено ограничение на движение транспорта на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку (от улицы Садыгджана до Зыхского круга).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"В связи с ограничением движение регулярных автобусных маршрутов № 21, 43, 44, 60, 121E, 132 и 183 организовано по улице Джейхуна Гасанова, улице Джаваншира, улице Рамиза Гулиева, проспекту 8 ноября", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 7 avtobus marşrutunun hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilib

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