В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов

С сегодняшнего дня в связи с ремонтно-строительными работами введено ограничение на движение транспорта на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку (от улицы Садыгджана до Зыхского круга).

С сегодняшнего дня в связи с ремонтно-строительными работами введено ограничение на движение транспорта на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку (от улицы Садыгджана до Зыхского круга).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"В связи с ограничением движение регулярных автобусных маршрутов № 21, 43, 44, 60, 121E, 132 и 183 организовано по улице Джейхуна Гасанова, улице Джаваншира, улице Рамиза Гулиева, проспекту 8 ноября", - отмечается в сообщении.