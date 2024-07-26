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Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей

Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей Власти Турции намерены производить в год порядка 1 млн электромобилей.
Инфраструктура
26 июля 2024 г. 18:52
Турция планирует производить в год 1 млн электромобилей

Власти Турции намерены производить в год порядка 1 млн электромобилей.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы запускаем пакет мер по стимулированию производства электромобилей стоимостью $5 млрд, чтобы увеличить их производство в год до 1 млн единиц", - заявил Эрдоган.

Он напомнил, что в начале июля Турция подписала соглашение на сумму свыше $1 млрд с крупнейшим в мире производителем электромобилей, китайской компанией BYD. "Наши переговоры с другими компаниями продолжаются. Все это только начало", - отметил президент Турции.

Соглашение с BYD предусматривает открытие завода в Турции мощностью 150 тыс. электрокаров и гибридных машин в год.

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