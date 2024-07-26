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Грузовое судно "Ходжалы" совершает очередной рейс из Канады в Китай и Японию

Грузовое судно "Ходжалы" совершает очередной рейс из Канады в Китай и Японию Грузовое судно ЗАО "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) "Ходжалы" типа "Handysize" отправилось в очередной рейс.
Инфраструктура
26 июля 2024 г. 09:31
Грузовое судно Ходжалы совершает очередной рейс из Канады в Китай и Японию

Грузовое судно ЗАО "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) "Ходжалы" типа "Handysize" отправилось в очередной рейс.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, на этот раз судно доставит около 30 тыс. тонн пиломатериалов из Канады в Китай и Японию.

Судно, плавающее под флагом Азербайджана, приняло груз из порта Канады Нанаймо и порта Стюарт и отправилось в путь по реке Грейт Беар длиной 113 км. Далее судно пересечет Тихий океан и отправится вначале в порт Ланьшань в Китае, а затем в порт Мацуяма в Японии.

В настоящее время судно следует в Китай и, как ожидается, прибудет в китайский порт через 17 дней.

Отметим, что длина грузового судна "Ходжалы" общей грузоподъемностью 38 593 тонны составляет 180, ширина - 30, высота борта - 15, осадка – 10,47 метра, максимальная скорость 15,7 узла. Благодаря максимальной грузоподъемности ватерлиния позволяет ему легко заходить во многие мелководные гавани.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Xocalı" gəmisi növbəti səfərini Kanadadan Çinə doğru həyata keçirir

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