Грузовое судно "Ходжалы" совершает очередной рейс из Канады в Китай и Японию

Грузовое судно ЗАО "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) "Ходжалы" типа "Handysize" отправилось в очередной рейс.

Грузовое судно ЗАО "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) "Ходжалы" типа "Handysize" отправилось в очередной рейс.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, на этот раз судно доставит около 30 тыс. тонн пиломатериалов из Канады в Китай и Японию.

Судно, плавающее под флагом Азербайджана, приняло груз из порта Канады Нанаймо и порта Стюарт и отправилось в путь по реке Грейт Беар длиной 113 км. Далее судно пересечет Тихий океан и отправится вначале в порт Ланьшань в Китае, а затем в порт Мацуяма в Японии.

В настоящее время судно следует в Китай и, как ожидается, прибудет в китайский порт через 17 дней.

Отметим, что длина грузового судна "Ходжалы" общей грузоподъемностью 38 593 тонны составляет 180, ширина - 30, высота борта - 15, осадка – 10,47 метра, максимальная скорость 15,7 узла. Благодаря максимальной грузоподъемности ватерлиния позволяет ему легко заходить во многие мелководные гавани.