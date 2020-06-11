Инфраструктура
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13:19 /
Пассажирам отмененных рейсов Баку-Нахчыван-Баку вернут деньги
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12:42 /
"Азерсу" перейдет на особый режим работы
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21:11 /
Названо число проданных билетов на рейс Баку-Нахчыван
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18:57 /
АЖД: Свободная зона в Аляте и БТК увеличат грузооборот между Европой и Азией
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17:07 /
В Азербайджане возросли перевозки по железной дороге
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16:47 /
В Баку перестанут курсировать экспресс-автобусы
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15:57 /
Какова ситуация на Абшеронской кольцевой железной дороге? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
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11:56 /
Возобновлены контейнерные перевозки в направлении Алят-Туркменбаши-Алят
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18:15 /
Вице-президент AZAL: За 72 часа до вылета билеты не будут продаваться
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18:04 /
Ариф Мамедов: Соглашение "Открытое небо" в силе
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17:37 /
Заявление AZAL о рейсе Баку-Нахчыван
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17:31 /
Ариф Мамедов: В апреле-мае самолетами перевезено около 25 тыс. пассажиров
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17:27 /
AZAL ввел новые правила пассажироперевозок в период пандемии
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17:22 /
Ажиотаж перед офисом "Турецких авиалиний" в Баку - ВИДЕО
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15:13 /
Электричка Баку-Сумгайыт не будет работать два дня
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12:41 /
Движение на Масазырском круге поэтапно ограничат
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11:36 /
"Турецкие авиалинии" возобновили международные рейсы
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10:49 /
AZAL вернул на родину 217 азербайджанцев из США
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10:43 /
Азербайджан отправил граждан Казахстана на родину
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10:29 /
В бакинских автобусах включают кондиционеры