Готовится Генплан Ордубада

Состоялось онлайн-встреча по подготовке Генерального плана города Ордубада.

Состоялось онлайн-встреча по подготовке Генерального плана города Ордубада.

Как сообщает местное бюро Report, на встрече присутствовали заместитель министра культуры Нахчыванской АР Гасан Сеидов, сотрудник министерства Гюльбута Бабаева, сотрудник Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Мазахир Гусейнов, сотрудники швейцарской компании SA Partners Ангела Вист и Ипек Кахраман.

Основной целью заседания стала реализация соответствующего пункта Детального плана действий на 2023-2024 годы "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 июня 2023 года и охрана памятников культуры и поддержание общего исторического облика города в ходе подготовки Генерального плана города Ордубада.