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На автодороге Баку-Шамахы-Евлах будет проведен ремонт

На автодороге Баку-Шамахы-Евлах будет проведен ремонт Завтра с 09:00 до 00:00 движение автотранспорта на участках 23-26 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено в связи с ремонтными работами и перенаправлено на другие полосы.
Инфраструктура
25 июля 2024 г. 16:54
На автодороге Баку-Шамахы-Евлах будет проведен ремонт

Завтра с 09:00 до 00:00 движение автотранспорта на участках 23-26 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено в связи с ремонтными работами и перенаправлено на другие полосы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Дорога не закрыта. Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на этом участке в период ремонта, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda təmir işləri aparılacaq

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