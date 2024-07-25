На автодороге Баку-Шамахы-Евлах будет проведен ремонт

Завтра с 09:00 до 00:00 движение автотранспорта на участках 23-26 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено в связи с ремонтными работами и перенаправлено на другие полосы.

Завтра с 09:00 до 00:00 движение автотранспорта на участках 23-26 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах будет частично ограничено в связи с ремонтными работами и перенаправлено на другие полосы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Дорога не закрыта. Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на этом участке в период ремонта, соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.