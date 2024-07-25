Крупнейший судостроительный завод Каспийского бассейна

Бакинский судостроительный завод площадью 620 тыс. квадратных метров является крупнейшим судостроительным заводом в Каспийском бассейне.

Бакинский судостроительный завод площадью 620 тыс. квадратных метров является крупнейшим судостроительным заводом в Каспийском бассейне.

Как сообщает Report, завод, открытие которого состоялось 20 сентября 2013 года, оснащен оборудованием, произведенным в Финляндии, Нидерландах, Германии, Чехии, Южной Корее, Сингапуре и других странах.

Председатель правления ООО "Бакинский судостроительный завод" Эльшад Нуриев сообщил, что на этом заводе с 2013 по 2024 год было построено 10 судов.

"В настоящее время эти суда играют важную роль в развитии транспортной инфраструктуры и осуществлении инженерных и морских работ. До сих пор мы подписали 13 новых контрактов, в том числе на 4 танкера, 1 паром, 4 подводных рабочих судна и 3 пассажирских судна", - сказал Нуриев.

Он добавил, что до 2028 года Бакинский судостроительный завод планирует построить еще 4 корабля.

Нуриев рассказал о проекте строительства дноуглубительного судна, реализуемого совместно с нидерландской компанией Damen Shipyards Gorinchem, и отметил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными клиентами о строительстве других судов по проекту этой компании.