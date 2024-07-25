О нас

Крупнейший судостроительный завод Каспийского бассейна

Крупнейший судостроительный завод Каспийского бассейна Бакинский судостроительный завод площадью 620 тыс. квадратных метров является крупнейшим судостроительным заводом в Каспийском бассейне.
Инфраструктура
25 июля 2024 г. 14:20
Крупнейший судостроительный завод Каспийского бассейна

Бакинский судостроительный завод площадью 620 тыс. квадратных метров является крупнейшим судостроительным заводом в Каспийском бассейне.

Как сообщает Report, завод, открытие которого состоялось 20 сентября 2013 года, оснащен оборудованием, произведенным в Финляндии, Нидерландах, Германии, Чехии, Южной Корее, Сингапуре и других странах.

Председатель правления ООО "Бакинский судостроительный завод" Эльшад Нуриев сообщил, что на этом заводе с 2013 по 2024 год было построено 10 судов.

"В настоящее время эти суда играют важную роль в развитии транспортной инфраструктуры и осуществлении инженерных и морских работ. До сих пор мы подписали 13 новых контрактов, в том числе на 4 танкера, 1 паром, 4 подводных рабочих судна и 3 пассажирских судна", - сказал Нуриев.

Он добавил, что до 2028 года Бакинский судостроительный завод планирует построить еще 4 корабля.

Нуриев рассказал о проекте строительства дноуглубительного судна, реализуемого совместно с нидерландской компанией Damen Shipyards Gorinchem, и отметил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными клиентами о строительстве других судов по проекту этой компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке VIDEO REPORT from largest shipyard in Caspian basin
Версия на азербайджанском языке Xəzər hövzəsinin ən böyük gəmiqayırma zavodundan – VİDEOREPORTAJ

Экслюзивные новости

Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi