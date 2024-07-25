Азербайджан и Казахстан в этом году приступят к прокладке волоконно-оптической линии связи

Практические работы по прокладке Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном намечены на этот год.

Практические работы по прокладке Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном намечены на этот год.

Об этом Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По словам дипломата, сейчас идет выбор компании-подрядчика.

"Сначала нужно произвести кабель, затем доставить его в Каспийское море и опустить на дно. Большая часть проекта будет завершена в текущем и следующем году", - отметил посол.

Напомним, что, согласно проекту, протяженность кабельной линии составит 370 километров по дну Каспийского моря. Операторы связи Казахстана и Азербайджана инвестируют в проект более 50,6 млн долларов США (более 23 млрд тенге).