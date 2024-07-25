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Азербайджан и Казахстан в этом году приступят к прокладке волоконно-оптической линии связи

Азербайджан и Казахстан в этом году приступят к прокладке волоконно-оптической линии связи Практические работы по прокладке Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном намечены на этот год.
Инфраструктура
25 июля 2024 г. 14:00
Азербайджан и Казахстан в этом году приступят к прокладке волоконно-оптической линии связи

Практические работы по прокладке Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном намечены на этот год.

Об этом Report заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По словам дипломата, сейчас идет выбор компании-подрядчика.

"Сначала нужно произвести кабель, затем доставить его в Каспийское море и опустить на дно. Большая часть проекта будет завершена в текущем и следующем году", - отметил посол.

Напомним, что, согласно проекту, протяженность кабельной линии составит 370 километров по дну Каспийского моря. Операторы связи Казахстана и Азербайджана инвестируют в проект более 50,6 млн долларов США (более 23 млрд тенге).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qazaxıstanla bu il Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xəttinin çəkilməsinə başlayacaq

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