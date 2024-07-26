AZAL наградил своего двухмиллионного пассажира

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL наградил своего двухмиллионного пассажира. 25 июля авиакомпания обслужила два миллиона пассажиров с начала 2024 года.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL наградил своего двухмиллионного пассажира. 25 июля авиакомпания обслужила два миллиона пассажиров с начала 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, юбилейным пассажиром стала Назрин Оруджева, которая приобрела авиабилет на рейс авиакомпании Баку-Лондон.

Представители авиакомпании поздравили Н. Оруджеву в Международном аэропорту Гейдар Алиев, вручив сертификат на бесплатный перелет туда и обратно из Баку по любому регулярному направлению Azerbaijan Airlines.

Отметим, что в первом полугодии 2024 года количество пассажиров AZAL на внутренних и международных рейсах выросло: на международных направлениях - на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на внутренних - на 10%.