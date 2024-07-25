О нас

Азербайджан изучает потенциал сотрудничества с сербскими градостроительными компаниями на освобожденных территориях

Азербайджан изучает потенциал сотрудничества с сербскими градостроительными компаниями на освобожденных территориях Азербайджан изучает возможности потенциального сотрудничества с сербскими градостроительными и архитектурными компаниями.
Инфраструктура
25 июля 2024 г. 18:58
Азербайджан изучает потенциал сотрудничества с сербскими градостроительными компаниями на освобожденных территориях

Азербайджан изучает возможности потенциального сотрудничества с сербскими градостроительными и архитектурными компаниями.

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров на 8-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в Баку.

"Мы готовы поддержать переговоры между сербскими строительными компаниями и профильными органами, ответственными за строительство на освобожденных территориях, и оказать необходимую помощь в этом направлении. Ожидаем более детальных обсуждений по всем этим аспектам. Мы верим, что институциональное сотрудничество между двумя странами в области градостроительства имеет серьезный потенциал для развития", - подчеркнул Джахангиров.

Представитель комитета также выразил надежду на активное участие сербских коллег в 13-й сессии Всемирного городского форума, который пройдет в Баку в 2026 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Serbian urban planning companies may operate in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə Serbiya şirkətləri ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlıq potensialı araşdırılır

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
21 июля 2024 г. 11:24
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
21 июля 2024 г. 13:14
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
24 июля 2024 г. 00:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi