Азербайджан изучает потенциал сотрудничества с сербскими градостроительными компаниями на освобожденных территориях

Азербайджан изучает возможности потенциального сотрудничества с сербскими градостроительными и архитектурными компаниями.

Азербайджан изучает возможности потенциального сотрудничества с сербскими градостроительными и архитектурными компаниями.

Как сообщает Report, об этом заявил сотрудник Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рамиль Джахангиров на 8-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в Баку.

"Мы готовы поддержать переговоры между сербскими строительными компаниями и профильными органами, ответственными за строительство на освобожденных территориях, и оказать необходимую помощь в этом направлении. Ожидаем более детальных обсуждений по всем этим аспектам. Мы верим, что институциональное сотрудничество между двумя странами в области градостроительства имеет серьезный потенциал для развития", - подчеркнул Джахангиров.

Представитель комитета также выразил надежду на активное участие сербских коллег в 13-й сессии Всемирного городского форума, который пройдет в Баку в 2026 году.