Сербская авиакомпания может начать полеты в Баку до конца этого года

До конца этого года компания "Air Serbia" намерена начать прямые тестовые полеты из Белграда в Баку.

До конца этого года компания "Air Serbia" намерена начать прямые тестовые полеты из Белграда в Баку.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Сербии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Никола Селакович заявил на 8-м заседании комиссии в Баку.

"Сербия - одна из немногих стран, куда граждане Азербайджана могут путешествовать без визы. Однако между нашими странами пока не налажено прямого авиасообщения. В ближайшие дни мы планируем провести видеоконференцию с представителями Азербайджана, чтобы обсудить этот вопрос," - отметил он.