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Сербская авиакомпания может начать полеты в Баку до конца этого года

Сербская авиакомпания может начать полеты в Баку до конца этого года До конца этого года компания "Air Serbia" намерена начать прямые тестовые полеты из Белграда в Баку.
Инфраструктура
25 июля 2024 г. 12:51
Сербская авиакомпания может начать полеты в Баку до конца этого года

До конца этого года компания "Air Serbia" намерена начать прямые тестовые полеты из Белграда в Баку.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Сербии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией Никола Селакович заявил на 8-м заседании комиссии в Баку.

"Сербия - одна из немногих стран, куда граждане Азербайджана могут путешествовать без визы. Однако между нашими странами пока не налажено прямого авиасообщения. В ближайшие дни мы планируем провести видеоконференцию с представителями Азербайджана, чтобы обсудить этот вопрос," - отметил он.

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Версия на английском языке Serbian airline may launch direct flights to Baku by year's end
Версия на азербайджанском языке Serbiya aviaşirkəti bu ilin sonuna qədər Bakıya uçuşlara başlaya bilər

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