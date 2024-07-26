В Азербайджане проезд на внутренних ж/д маршрутах отныне возможен и по электронному удостоверению личности

В Азербайджане проезд на внутренних железнодорожных маршрутах отныне возможен и по электронному удостоверению личности.

В Азербайджане проезд на внутренних железнодорожных маршрутах отныне возможен и по электронному удостоверению личности.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД).

В AЖД отметили, что при посадке в пассажирские поезда, курсирующие на внутренних маршрутах, гражданам достаточно предъявить электронное удостоверение личности, которое доступно на портале "my.gov.az".

В ведомстве напомнили, что согласно указу президента страны от 16 июля 2024 года, электронное удостоверение личности приравнивается к оригинальному физическому удостоверению личности.

"Данная система упрощает и ускоряет процесс посадки в поезд, что делает путешествие еще более комфортным для пассажиров", - отметили в AЖД.