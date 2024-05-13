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Аль-Малик: Шуша - это символ исламского наследия и культуры

Аль-Малик: Шуша - это символ исламского наследия и культуры ИСЕСКО в сотрудничестве с Министерством культуры Азербайджана планирует организовать ряд культурных мероприятий в Шуше, объявленной культурной столицей исламского мира на 2024 год.
Карабах
13 мая 2024 г. 11:33
Аль-Малик: Шуша - это символ исламского наследия и культуры

ИСЕСКО в сотрудничестве с Министерством культуры Азербайджана планирует организовать ряд культурных мероприятий в Шуше, объявленной культурной столицей исламского мира на 2024 год.

Об этом Report заявил гендиректор организации Салим бин Мухаммад аль-Малик.

"11 мая мы отпраздновали избрание города Шуша культурной столицей исламского мира на 2024 год в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Это действительно особенный день, который навсегда останется в истории не только города Шуша и Карабаха, но и всего исламского мира. Потому что Шуша - это символ исламского наследия, культуры и истории", - сказал он.

Аль-Малик подчеркнул, что возглавляемая им организация в сотрудничестве с Минкультуры Азербайджана намерена организовать ряд культурных мероприятий в Шуше в течение этого года: "В других городах Азербайджана также можно организовать мероприятия в честь избрания города Шуша культурной столицей исламского мира, поскольку Шуша представляет Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке ICESCO-nun Baş direktoru: Şuşa İslam irsinin və mədəniyyətinin rəmzidir

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