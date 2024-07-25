Путешественник из Германии: Удивительно, как быстро идет восстановление Карабаха

Удивительно, как быстро идет восстановление Карабаха.

Удивительно, как быстро идет восстановление Карабаха.

Об этом Report сказал путешественник из Германии Йоахим фон Лёбен.

Говоря о Шуше, путешественник отметил, что город напоминает ему Иерусалим.

"Это уникальный город. Эти стены, важность и святость этого города для вас, напоминает мне Иерусалим", - сказал он.

Путешественник также отметил, что скорость восстановительных работ в Карабахе, которую он увидел на примере города Физули его впечатлила.

"Туда уже начали возвращаться жители, и вся инфраструктура была построена всего за один-два года", - сказал Йоахим фон Лёбен.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.