Чарльз Вейли: Освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом

Группа путешественников из организации MTP (Most traveled People) совершает визит в Карабах уже в третий раз, и впечатлена темпами восстановительных работ в регионе.
Как передает Report, об этом сказал глава MTP Чарльз Вейли.
"Это уже третий раз, когда мы с нашей группой приезжаем в Карабах. Мы видим, какими темпами восстанавливаются Физули, Шуша, Агдам, Лачын, Зангилан. Это очень впечатляет. Каждый раз мы видим что-то новое. Людям действительно нравится приезжать в Карабах", - сказал он.
Вейли отметил, что освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом.
"Думаю, что у местного туризма хорошее будущее. Я хочу приезжать сюда каждый год, чтобы увидеть, как меняется регион", - сказал он.
Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).
За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.
В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.