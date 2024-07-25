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Чарльз Вейли: Освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом

Чарльз Вейли: Освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом Группа путешественников из организации MTP (Most traveled People) совершает визит в Карабах уже в третий раз, и впечатлена темпами восстановительных работ в регионе. 
Карабах
25 июля 2024 г. 13:35
Чарльз Вейли: Освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом

Группа путешественников из организации MTP (Most traveled People) совершает визит в Карабах уже в третий раз, и впечатлена темпами восстановительных работ в регионе.

Как передает Report, об этом сказал глава MTP Чарльз Вейли.

"Это уже третий раз, когда мы с нашей группой приезжаем в Карабах. Мы видим, какими темпами восстанавливаются Физули, Шуша, Агдам, Лачын, Зангилан. Это очень впечатляет. Каждый раз мы видим что-то новое. Людям действительно нравится приезжать в Карабах", - сказал он.

Вейли отметил, что освобожденные территории Азербайджана обладают большим туристическим потенциалом.

"Думаю, что у местного туризма хорошее будущее. Я хочу приезжать сюда каждый год, чтобы увидеть, как меняется регион", - сказал он.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

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Версия на английском языке Charles Veley: Azerbaijan's liberated territories hold immense tourism potential
Версия на азербайджанском языке Çarlz Veyli: Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin böyük turizm potensialı var

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