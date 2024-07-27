Группа международных путешественников посетила Худаферинский мост в Джебраиле

Группа международных путешественников посетила Худаферинский мост в Джейбраильском районе в рамках поездки по освобожденным территориям Азербайджана.

Группа международных путешественников посетила Худаферинский мост в Джейбраильском районе в рамках поездки по освобожденным территориям Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Джебраила, гости ознакомились с древним памятником азербайджанской архитектуры, связывающим берега реки Араз - Худаферинским мостом.

Иностранным путешественникам рассказали об истории моста и его некогда ключевой роли в Великом Шелковом пути.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. С 25 по 27 июля в Карабах и Восточный Зангезур прибыла 11-я по счету группа международных путешественников, возглавляемая Чарльзом Вейли. Поездка международных путешественников в составе 35 человек организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People). В ней принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.