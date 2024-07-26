Группа международных путешественников посетила Лачын

Группа международных путешественников посетила Лачын.

Группа международных путешественников посетила Лачын.

Как передает Report, гостям рассказали об истории города, разрушениях, которым подвергся город в период оккупации.

Путешественники ознакомились с результатами восстановительных работ на территории Лачына.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. С 25 по 27 июля в Карабах и Восточный Зангезур прибыла 11-я по счету группа международных путешественников, возглавляемая путешественником Чарльзом Вейли. Поездка международных путешественников в составе 35 человек организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People). В ней принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.