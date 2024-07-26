О нас

Группа международных путешественников посетила Лачын

Группа международных путешественников посетила Лачын Группа международных путешественников посетила Лачын.
Карабах
26 июля 2024 г. 14:18
Группа международных путешественников посетила Лачын

Группа международных путешественников посетила Лачын.

Как передает Report, гостям рассказали об истории города, разрушениях, которым подвергся город в период оккупации.

Путешественники ознакомились с результатами восстановительных работ на территории Лачына.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. С 25 по 27 июля в Карабах и Восточный Зангезур прибыла 11-я по счету группа международных путешественников, возглавляемая путешественником Чарльзом Вейли. Поездка международных путешественников в составе 35 человек организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People). В ней принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyahlardan ibarət heyət Laçına səfər edib

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы
25 июля 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi