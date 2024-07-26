Посольство США: Настало время подписания мирного договора между Ереваном и Баку

Настало время для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Соглашение позволит раскрыть экономический потенциал Южного Кавказа

Настало время для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Соглашение позволит раскрыть экономический потенциал Южного Кавказа

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении посольства США в Армении.

"Настало время мирного соглашения, который позволит раскрыть социальный и экономический потенциал Южного Кавказа", - отметили в диппредставительстве.

В сообщении также говорится о том, что накануне старший советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно и посол США в Армении Кристина Квин встретились с высокопоставленными должностными лицами Армении и обсудили усилия по установлению прочного и достойного мира между Ереваном и Баку.