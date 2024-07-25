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Путешественник из Украины впечатлен темпом восстановительных работ в Карабахе

Путешественник из Украины впечатлен темпом восстановительных работ в Карабахе Путешественник из Украины Влад Кибол впечатлен темпом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
25 июля 2024 г. 13:05
Путешественник из Украины впечатлен темпом восстановительных работ в Карабахе

Путешественник из Украины Влад Кибол впечатлен темпом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом он заявил Report в Шуше.

"Я был в Азербайджане уже несколько раз и был очень рад, когда ваша страна восстановила свою территориальную целостность", - заявил он.

Путешественник отметил, что до посещения города Шуша он уже побывал в Физули и был впечатлен темпом строительных работ.

"Надеюсь, что в аэропорт, который построили в Физули, будут прилетать не только внутренние туристы из Азербайджана, но и из Турции, стран Европы и других стран", - сказал В. Кибол.

Говоря о Шуше, путешественник отметил, что его впечатлила красота природы и архитектуры города.

"Здесь очень красивые горы, мечети, богатая история",- сказал он.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

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Версия на английском языке Ukrainian traveler amazed by pace of reconstruction in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı səyyah Qarabağda aparılan bərpa işlərinin sürətinə heyran qalıb

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