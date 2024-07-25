Путешественник из Украины впечатлен темпом восстановительных работ в Карабахе

Путешественник из Украины Влад Кибол впечатлен темпом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Путешественник из Украины Влад Кибол впечатлен темпом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом он заявил Report в Шуше.

"Я был в Азербайджане уже несколько раз и был очень рад, когда ваша страна восстановила свою территориальную целостность", - заявил он.

Путешественник отметил, что до посещения города Шуша он уже побывал в Физули и был впечатлен темпом строительных работ.

"Надеюсь, что в аэропорт, который построили в Физули, будут прилетать не только внутренние туристы из Азербайджана, но и из Турции, стран Европы и других стран", - сказал В. Кибол.

Говоря о Шуше, путешественник отметил, что его впечатлила красота природы и архитектуры города.

"Здесь очень красивые горы, мечети, богатая история",- сказал он.

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.