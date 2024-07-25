Путешественник из Украины впечатлен темпом восстановительных работ в Карабахе

Путешественник из Украины Влад Кибол впечатлен темпом восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом он заявил Report в Шуше.
"Я был в Азербайджане уже несколько раз и был очень рад, когда ваша страна восстановила свою территориальную целостность", - заявил он.
Путешественник отметил, что до посещения города Шуша он уже побывал в Физули и был впечатлен темпом строительных работ.
"Надеюсь, что в аэропорт, который построили в Физули, будут прилетать не только внутренние туристы из Азербайджана, но и из Турции, стран Европы и других стран", - сказал В. Кибол.
Говоря о Шуше, путешественник отметил, что его впечатлила красота природы и архитектуры города.
"Здесь очень красивые горы, мечети, богатая история",- сказал он.
Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).
За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.
В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.