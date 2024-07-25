Международные путешественники посетили Агдам

Группа международных путешественников отправилась в Агдам.

Группа международных путешественников посетила город Агдам.

Как передает Report, гости ознакомились с разрушениями, учиненными Арменией в Агдаме за годы оккупации, и продолжающимися работами по восстановлению и строительству.

В ходе своего визита путешественники посетили отреставрированную Агдамскую мечеть и Аллею шехидов.

Гостям также показали исторические фотографии города до оккупации и разрушений.

Напомним, поездка международных путешественников в составе 35 человек организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.