WSJ: Удары США по судам наркоторговцев не остановили поставки кокаина

Удары американских военных по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, не смогли остановить рост производства и поставок кокаина.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), начатая осенью 2025 года кампания США повлияла на мировую наркоторговлю, однако ее эффективность остается под вопросом.

По словам представителей правоохранительных органов, рекордные объемы кокаина продолжают ежедневно поступать в США, Европу и Австралию.

Американские чиновники признают, что удары по судам наносят наркоторговцам финансовый ущерб и срывают отдельные поставки, однако значительные партии наркотиков по-прежнему достигают территории США.

По данным издания, множество катеров с наркотиками продолжают отправляться из Колумбии, на которую приходится около 70% мирового производства кокаина.

За последние 13 месяцев американские военные уничтожили более 70 судов. В результате операций погибли почти 240 человек, а преступные группировки, по оценкам источников WSJ, потеряли кокаин на сумму около 1,5 млрд долларов.

При этом наркокартели адаптировались к действиям американских военных и стали активнее использовать для перевозки наркотиков контейнеровозы, грузовые и рыболовецкие суда.