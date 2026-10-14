ABŞ-nin narkotik ticarətçilərinə zərbələri kokain daşınmasının qarşısını ala bilməyib
- 14 oktyabr, 2026
- 08:23
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ ordusunun narkotik daşımaqda şübhəli bilinən gəmilərə endirdiyi zərbələr kokain istehsalı və tədarükünün artımını dayandıra bilməyib.
"Report"un "The Wall Street Journal"a (WSJ) istinadən verdiyi məlumata görə, 2025-ci ilin payızında başlayan ABŞ kampaniyası qlobal narkotik ticarətinə təsir göstərsə də, onun effektivliyi şübhə altındadır.
Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının sözlərinə görə, rekord miqdarda kokain gündəlik olaraq ABŞ, Avropa və Avstraliyaya daşınmaqda davam edir.
Amerika rəsmiləri gəmilərə endirilən zərbələrin narkotik qaçaqmalçılarına maliyyə itkiləri verdiyini və fərdi daşınmaları pozduğunu etiraf etsələr də, ABŞ-yə xeyli miqdarda narkotik çatmağa davam edir.
Nəşrin məlumatına görə, qlobal kokain istehsalının təxminən 70 %-ni təşkil edən Kolumbiyadan narkotik daşıyan çoxsaylı qayıqlar yola düşməyə davam edir.
Son 13 ay ərzində ABŞ ordusu 70-dən çox gəmini məhv edib. Əməliyyatlar nəticəsində təxminən 240 nəfər həlak olub. WSJ-nin mənbələrinin qiymətləndirmələrinə görə, cinayətkar qruplar təxminən 1,5 milyard dollar dəyərində kokain itiriblər.
Bu arada, narkotik kartelləri ABŞ ordusunun hərəkətlərinə uyğunlaşıb və narkotik daşımaq üçün getdikcə konteyner gəmilərindən, yük gəmilərindən və balıqçı gəmilərindən istifadə edirlər.