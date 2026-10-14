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    ЕС выделит 1 млн евро на модернизацию налоговой и таможенной системы Боснии и Герцеговины

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 05:26
    ЕС выделит 1 млн евро на модернизацию налоговой и таможенной системы Боснии и Герцеговины

    Европейский союз (ЕС) выделит 1 млн евро на укрепление операционного потенциала Управления косвенного налогообложения Боснии и Герцеговины.

    Как сообщает балканское бюро Report, в Баня-Луке состоялась презентация проекта "Устойчивое содействие Управлению косвенного налогообложения Боснии и Герцеговины", рассчитанного на 18 месяцев.

    Проект предусматривает модернизацию таможенных процедур, упрощение процесса возврата налога на добавленную стоимость (НДС), совершенствование управления рисками и укрепление механизмов внутреннего контроля. В рамках инициативы также будет оказана поддержка в подготовке Боснии и Герцеговины к присоединению к Конвенции об общей процедуре транзита.

    Реализация проекта поручена консорциуму, в состав которого входят Таможенное управление и Налоговая администрация Министерства финансов Хорватии, Финансовая администрация Словении, а также Центральное агентство по финансированию и заключению контрактов.

    Заместитель главы Представительства ЕС в Боснии и Герцеговине Адебайо Бабаджиде заявил, что основная цель проекта заключается в приведении возможностей Управления косвенного налогообложения страны в соответствие с европейскими стандартами посредством обмена опытом со специалистами из Хорватии и Словении.

    По его словам, подготовка к присоединению к Конвенции об общей процедуре транзита создаст условия для упрощения и повышения эффективности трансграничной торговли.

    Директор Управления косвенного налогообложения Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия сообщил, что проект стал восьмой совместной инициативой ведомства и ЕС. Он подчеркнул важность обеспечения технической и профессиональной готовности, особенно в сфере таможенного дела и налоговой политики, на фоне подготовки страны к открытию соответствующих глав переговоров о вступлении в Евросоюз.

    З. Тегелтия добавил, что одним из главных приоритетов является сокращение времени транзита на границах с Хорватией, Сербией и Черногорией.

    В свою очередь директор Таможенного управления Хорватии Марио Демирович отметил, что граница между его страной и Боснией и Герцеговиной является наиболее загруженной с точки зрения грузоперевозок среди границ между государствами - членами ЕС и странами, не входящими в Союз.

    По его словам, согласование таможенных процедур и организация совместных семинаров помогут снизить операционные расходы коммерческих перевозчиков, работающих по обе стороны границы.

    Европейский союз (ЕС) Босния и Герцеговина
    Aİ Bosniya və Herseqovinada gömrük əməliyyatları üçün 1 milyon avro ayırır
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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