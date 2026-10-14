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    Единственный ледовый патрульный корабль ВМС Великобритании вышел из строя

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 05:51
    Единственный ледовый патрульный корабль ВМС Великобритании вышел из строя

    Единственный ледовый патрульный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector вышел из строя из-за серьезных технических неисправностей.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, во время выхода корабля из Великобритании были выявлены сразу две неисправности двигателя.

    В результате HMS Protector пришлось отбуксировать на военно-морскую базу Девонпорт на юго-западе Англии. Специалисты ВМС изучают возможность его ремонта.

    По данным издания, если восстановить корабль не удастся, британский флот останется без специализированного судна для патрулирования и исследований в Антарктике до 2030 года.

    Один из источников назвал HMS Protector важнейшим кораблем не только для военно-морского флота, но и для всей Великобритании. Другой собеседник охарактеризовал произошедшее как "катастрофическую поломку".

    Как выяснила газета, причиной неисправностей могли стать недостатки технического обслуживания.

    HMS Protector обычно выполняет задачи в южной части Атлантического океана, обеспечивает поддержку Фолклендских (Мальвинских) островов и играет важную роль в поддержании британского присутствия в Антарктике, а также на островах Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

    ВМС Великобритании Ледокол
    Britaniya HDQ-nin yeganə buzqıran patrul gəmisi sıradan çıxıb
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