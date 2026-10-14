Единственный ледовый патрульный корабль ВМС Великобритании вышел из строя

Единственный ледовый патрульный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector вышел из строя из-за серьезных технических неисправностей.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, во время выхода корабля из Великобритании были выявлены сразу две неисправности двигателя.

В результате HMS Protector пришлось отбуксировать на военно-морскую базу Девонпорт на юго-западе Англии. Специалисты ВМС изучают возможность его ремонта.

По данным издания, если восстановить корабль не удастся, британский флот останется без специализированного судна для патрулирования и исследований в Антарктике до 2030 года.

Один из источников назвал HMS Protector важнейшим кораблем не только для военно-морского флота, но и для всей Великобритании. Другой собеседник охарактеризовал произошедшее как "катастрофическую поломку".

Как выяснила газета, причиной неисправностей могли стать недостатки технического обслуживания.

HMS Protector обычно выполняет задачи в южной части Атлантического океана, обеспечивает поддержку Фолклендских (Мальвинских) островов и играет важную роль в поддержании британского присутствия в Антарктике, а также на островах Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.