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    Britaniya HDQ-nin yeganə buzqıran patrul gəmisi sıradan çıxıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 07:48
    Britaniya HDQ-nin yeganə buzqıran patrul gəmisi sıradan çıxıb

    Britaniyanın Kral Donanmasının yeganə buzqıran "HMS Protector" patrul gəmisi ciddi texniki problemlər səbəbindən sıradan çıxıb.

    "Report"un "The Daily Telegraph"a istinadən verdiyi məlumata görə, gəmi Böyük Britaniyadan yola düşərkən iki mühərrikdə nasazlıq aşkar edilib. Nəticədə, "HMS Protector" gəmisi İngiltərənin cənub-qərbindəki Devonport hərbi dəniz bazasına aparılmalı olub. Hərbi Dəniz Donanmasının mütəxəssisləri təmir variantlarını araşdırırlar.

    Nəşrin məlumatına görə, gəmi təmir edilə bilməsə, Kral Donanması 2030-cu ilə qədər Antarktidada patrul və tədqiqat aparmaq üçün ixtisaslaşmış gəmisiz qalacaq.

    Bir mənbə "HMS Protector"u təkcə Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün deyil, həm də bütün Böyük Britaniya üçün həyati əhəmiyyətli gəmi adlandırıb. Başqa mənbə hadisəni "fəlakətli uğursuzluq" kimi təsvir edib.

    Qəzet nasazlıqların səbəbinin keyfiyyətsiz texniki xidmətin ola biləcəyi ilə izah edib.

    "HMS Protector" adətən Cənubi Atlantikada fəaliyyət göstərir, Folklend adalarına (Malvinas adaları) dəstək verir və Antarktidada, Cənubi Corciya və Cənubi Sendviç adalarında Britaniyanın mövcudluğunun qorunmasında mühüm rol oynayır.

    Hərbi gəmi Böyük Britaniya
    Единственный ледовый патрульный корабль ВМС Великобритании вышел из строя
    MiniBoss
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