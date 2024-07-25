Путешественник из США: Мы узнали много нового об истории региона

Путешествие на освобожденные от оккупации территории Азербайджана позволило нам узнать много нового об истории этого региона.

Путешествие на освобожденные от оккупации территории Азербайджана позволило нам узнать много нового об истории этого региона.

Как передает Report, об этом сказал путешественник из США Шелвин Шах.

Он отметил, что поездка позволяет получить большую информацию о конфликте, который произошел между Арменией и Азербайджаном.

Шелвин Шах также поделился мнением о минной проблеме: "Я хотел бы, чтобы люди больше не погибали от мин. Я всегда ратую за мир. Все, что принесет мир и Азербайджану, и Армении, по моему мнению, отвечает интересам обеих стран".

Напомним, делегация международных путешественников в составе 35 человек сегодня посетила Шушу.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.