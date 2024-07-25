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Путешественница из США: Восстановительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами

Путешественница из США: Восстановительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами Мы видели много разрушений во время путешествия в Карабах, но также и стали свидетелями и масштабных восстановительных работ.
Карабах
25 июля 2024 г. 17:36
Путешественница из США: Восстановительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами

Мы видели много разрушений во время путешествия в Карабах, но также и стали свидетелями масштабных восстановительных работ.

Об этом Report рассказала путешественница из США Даяна Печеник (Diane Pechenick).

"Это мой второй визит в Азербайджан, и первый - в Карабах. Это прекрасное место, я бы приехала сюда еще раз", - сказала она.

По ее словам, восстановительные работы на освобожденных территориях идут быстрыми темпами.

"Хотя работы по восстановлению продолжаются, мне кажется, вы действительно достигли большого успеха за столь короткий период времени", - сказала она.

Говоря о сохраняющейся минной опасности на освобожденных территориях Азербайджана, путешественница отметила, что это большая проблема: "Это трагическая ситуация, процесс разминирования может занять десятилетия".

Напомним, поездка международных путешественников в составе 35 человек организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyyah: Qarabağda yenidənqurma işləri sürətlə gedir
Версия на английском языке Karabakh's post-war renaissance impresses US traveler

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